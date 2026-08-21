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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Velikoj Plani, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Velikoj Plani, uhapsili su V. S. (45) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

- Policijski službenici su juče, u redovnoj kontroli saobraćaja, najpre utvrdili da je on upravljao vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i odredili mu zadržavanje do 12 sati zbog saobraćajnog prekršaja. S obzirom da je na podu automobila pronađena manja količina marihuane, na osnovu naredbe suda izvršen je pretres kuće osumnjičenog, gde su policijski službenici pronašli oko 75 grama marihuane, 172 grama spida, 44 grama kokaina, dve digitalne vagice i dva blendera sa tragovima droge - saopštio je MUP.