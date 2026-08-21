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Policija je rano jutros privela petnaestogodišnju devojčicu osumnjičenu da je 18. avgusta na autobuskom stajalištu u Borči, nakon kraće svađe i tuče, nožem u stomak ubola dvadesetčetvorogodišnju devojku.

Povređena devojka je u utorak oko 19 časova kolima Hitne pomoći prevezena u bolnicu, gde su joj lekari konstatovali ozbiljnu ubodnu ranu u predelu stomaka i odmah je uputili u operacionu salu.

Kako se saznaje, napadnuta devojka se sa drugaricom vraćala kući gradskim prevozom. Nakon što su izašle iz autobusa, na stajalištu su srele maloletnicu sa kojom su ubrzo ušle u verbalni sukob.

Svađa je ubrzo prešla u fizički obračun. Prema rečima povređene devojke, osumnjičena ju je najpre napala i vukla za kosu, a zatim izvadila nož, ubola je u stomak i pobegla sa mesta događaja.

Efikasnom reakcijom policije, tinejdžerka je locirana i privedena u ranim jutarnjim časovima.