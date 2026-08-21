UHAPŠENA DEVOJČICA KOJA JE IZBOLA DEVOJKU U BORČI: Napala je na stanici, pa je krvnički tukla i nanela teške povrede!
Policija je rano jutros privela petnaestogodišnju devojčicu osumnjičenu da je 18. avgusta na autobuskom stajalištu u Borči, nakon kraće svađe i tuče, nožem u stomak ubola dvadesetčetvorogodišnju devojku.
Povređena devojka je u utorak oko 19 časova kolima Hitne pomoći prevezena u bolnicu, gde su joj lekari konstatovali ozbiljnu ubodnu ranu u predelu stomaka i odmah je uputili u operacionu salu.
Kako se saznaje, napadnuta devojka se sa drugaricom vraćala kući gradskim prevozom. Nakon što su izašle iz autobusa, na stajalištu su srele maloletnicu sa kojom su ubrzo ušle u verbalni sukob.
Svađa je ubrzo prešla u fizički obračun. Prema rečima povređene devojke, osumnjičena ju je najpre napala i vukla za kosu, a zatim izvadila nož, ubola je u stomak i pobegla sa mesta događaja.
Efikasnom reakcijom policije, tinejdžerka je locirana i privedena u ranim jutarnjim časovima.
Za sada zvanično nije poznato šta je prethodilo sukobu, niti u kakvom se tačno zdravstvenom stanju nalazi povređena devojka nakon operacije.
(Telegraf)