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Pripadnici policije uhapsili su 55-godišnjeg G.Ž. iz sela Jagnjilo kod Mladenovca zbog sumnje da je 15. avgusta ubio dva psa. On je bio zaposlen u pečenjari blizu kuće, kada su dva psa lutalice ušle u lokal, koji je posle incidenta zatvoren po nalogu Suda iz Mladenovca.

Pored toga, sve meso iz objekta je oduzeto i poslato na veštačenje kako bi se utvrdile dodatne okolnosti i potencijalna zloupotreba prostora pečenjare koja sadrži i klanicu.

Foto: Ilija Ilić

Ovaj horor prijavili su meštani i lokalna udruženja za zaštitu životinja, a snimci svedoče zverskom zlostavljanju nad životinjama.

Uzeo motku i prikolicu i brutalno ubio životinje

Kako se vidi na stravičnom snimku, krvnik G.Ž. tukao je jadne životinje do smrti drvenom motkom. Očevici, koji su se našli na licu mesta tvrde da je, nakon mučenja i ubijanja, tela psa odne u prostor iza pečenjare, koji služi za preradu mesa.

Policija je odmah nakon prijave došla na lice mesta i privremeno zaključala objekat. Protiv G. Ž. podneta je krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja. Nadležno tužilaštvo nastavlja rad na slučaju.

Ko čovek koji je brutalno ubio pse

G. Ž. (55) iz Jagnjila, radnik poznate pečenjare u Mladenovcu, uhapšen je zbog sumnje da je brutalno zlostavljao i usmrtio psa. Prema navodima, on je lovac i vlasnik nekoliko pasa, a na društvenim mrežama često je objavljivao fotografije iz lova. Nakon hapšenja, objekat je zatvoren, a meso je po nalogu Suda u Mladenovcu poslato na vanredno veštačenje. Protiv njega je podneta krivična prijava za ubijanje i zlostavljanje životinja.

(Mondo)

Kazne za zlostavljanje životinja: