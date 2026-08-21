U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije, uhapsili su I. B. (38), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, saopšteno je iz MUP.

- Kako se sumnja, on je od 2020. do 2025. godine u svojstvu zastupnika Udruženja građana iz Kovilja nenamenski potrošio sredstva isplaćena od Gradskih uprava Grada Novog Sada i Pokrajinskih sekretarijata u ukupnom iznosu od 5.580.000 dinara, bez realizacije osnovnih ugovora, za koji iznos je oštetio budžet Grada Novog Sada i budžet APV - piše u policijskom saopštenju.