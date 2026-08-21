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U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije, uhapsili su I. B. (38), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, saopšteno je iz MUP.

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Uhapšen osumnjičeni za zloupotrebu položaja i nenamensko trošenje 5,58 miliona dinara Izvor: MUP RS

- Kako se sumnja, on je od 2020. do 2025. godine u svojstvu zastupnika Udruženja građana iz Kovilja nenamenski potrošio sredstva isplaćena od Gradskih uprava Grada Novog Sada i Pokrajinskih sekretarijata u ukupnom iznosu od 5.580.000 dinara, bez realizacije osnovnih ugovora, za koji iznos je oštetio budžet Grada Novog Sada i budžet APV - piše u policijskom saopštenju.

Hapšenje zbog nenamenskog trošenja miliona Foto: MUP RS

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

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