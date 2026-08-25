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Marta Mićić već sedam godina čeka pravdu za svog sina Dušana, osamnaestogodišnjaka koji je stradao u saobraćajnoj nesreći. Iako su, prema njenim rečima, sva veštačenja i dokazne radnje završeni, tužilačka odluka još nije doneta, niti je protiv vozača automobila koji je usmrtio Dušana podignuta optužnica.

Dušan Mićić Foto: Društvene Mreže

Dušan je tog kobnog dana biciklom krenuo kod svoje devojke. Na samo 200 metara od porodične kuće, na njega je naleteo automobil BMW kojim je, prema tvrdnjama porodice, upravljao njegov vršnjak sa probnom vozačkom dozvolom. Porodica tvrdi i da je automobil bio jače snage od one koja je dozvoljena vozaču sa probnom dozvolom.

Dušan je od zadobijenih povreda preminuo u bolnici. Od tada njegova majka vodi iscrpljujuću borbu za pravdu.

"Sve je odrađeno, čekamo da se tužilac izjasni"

Marta je ranije ispričala da je porodica sada u fazi čekanja odluke tužilaštva, nakon što su sprovedene sve dokazne radnje.

- Sve je odrađeno, sve dokazne radnje su odrađene, čekamo da se tužilac izjasni. Sve se to sada detaljno proučava da se najbolje što se može sastavi - ispričala je Marta.

Porodicu je posebno pogodila prva odluka kojom je optužnica bila odbačena. Kako navodi Dušanova majka, jedan od razloga bio je zaključak da uzrok smrti nije bio povezan sa saobraćajnom nesrećom.

Međutim, prema njenim rečima, kasniji nalazi i veštačenja pokazali su drugačije.

- Obdukcioni nalaz je bio katastrofalan, pa je medicinsko veštačenje samo potvrdilo sve, da je brzina bila veća, da je uzrok smrti povezan. Jedan od objašnjenja kada je optužnica prvi put odbačena bio je taj da nemaju osnova za podizanje kada su naveli da uzrok smrti i udes nisu povezani, a naravno i obdukcija i veštačenje su pokazali da je uzrok upravo to - rekla je naša sagovornica.

Sedam godina čekanja

Marta ističe da porodica ne želi da vrši pritisak na tužilaštvo, ali priznaje da je višegodišnje čekanje postalo izuzetno teško.

- Dakle, gotova su sva veštačenja i čeka se samo odluka o optužnici. Mi kao porodica ne vršimo presiju na tužioca, jer i sami znamo koliko je slučaj opipljiv, ali nam je preteško. Moramo imati strpljenja i dati to vreme koje je potrebno. Ja znam koliko sam se borila i na koja sam vrata sve zakucala, ja drugu opciju ne vidi osim da se podigne ta optužnica - zaključila je ona.

Dušan Mićić sa majkom Foto: Privatna Arhiva

Majka nastradalog mladića kaže da je dugotrajna borba ostavila posledice i na njeno fizičko i psihičko stanje.

- Predugo se čeka, ovo je prevelika fizička i psihička iscrpljenost. Veliku podršku imam od ljudi i hvala im na tome, čoveku je drago kada zna da nije sam. Mnogo mi znači kada vidim da neko tamo ko uopšte ne mora da brine o tome, seti se i razmišlja o jednoj majci koja je sve izgubila, o borbi i bolu.

"Dočekasmo i sedmu godinu"

Za Martu godine koje prolaze ne donose olakšanje. Naprotiv, činjenica da slučaj još nije dobio epilog, kako kaže, svakodnevno vraća porodicu na tragediju.

- Prolazile su godine, prva, druga, treća, pa sada dočekasmo i sedmu godinu. To je previše, nije humano, ja sam svaki dan u toj materiji i ta stvar je uvek prisutna jer nije još uvek rešena. Tuga je tuga uvek, ali barem da se završi taj deo borbe za pravdu, a onda nastavljaš da se boriš sa životom i trudiš se da ideš dalje sa tim bolom. Ovo je muka kada se strepi i čeka - jedva je izustila Dušanova majka.

Dušan Mićić Foto: Društvene Mreže

Porodica je, kako navodi Marta, u prethodnim godinama prolazila kroz brojna dopunska veštačenja, što je dodatno produžilo postupak.

- Koliko puta je bilo da mora da se dopuni ovo veštačenje, pa ono veštačenje, a jasna stvar kao dan. Sedma godina bez optužnice je puno. Uzdamo se u tužilaštvo i nadamo se da će odluka biti što pre donesena. A to će biti samo jedan mukotrpni deo završen i onda se ulazi u drugi deo kada otpočne i samo suđenje. Optužnicom se ništa neće završiti, čeka nas drugi, jači nivo borbe za pravdu - ističe Marta.

On nije slomio banderu tog dana, već je ubio mog sina Marta se ranije za Kurir osvrnula i na vozača BMW-a koji je kobnog dana bio za volanom. Kaže da ga nikada nije upoznala. - Nikada nisam videla tog vozača, znam da je on vršnjak mog Dušana, išli su u istu školu, ali drugo odeljenje. Vremenom sam čula da se sa porodicom odselio. Sećam se da je dan pred sahranu, njegov otac pozvao mog supruga i ponudio mu da plate troškove sahrane, međutim moj suprug je naravno to odbio, zahvalio se i rekao da je njegov sin živ i zdrav, ali mi želimo pravdu za našeg sina. On nije slomio banderu tog dana, već je ubio mog sina - rekla je tada Marta za Kurir.

Dušana spominjem svaki dan

I nakon sedam godina, Marta kaže da ne odustaje od borbe za pravdu. Svesna je da nijedna odluka ne može vratiti njenog sina, ali želi da postupak dobije sudski epilog.

- Nadam se da će pravda biti zadovoljena, iako mog sina ništa neće vratiti. Ja se borim i boriću se dok to ne bude tako, Dušana spominjem svaki dan, jer, čini mi se, ako ga ne spomenem, imam utisak da je to bačen dan. Svako jutro ustanem, pozdravim moje dvoje dece, kažem im da ih volim, pa se istim rečima obratim i mom Dušanu kog više nema. Ali moram da naglasim, zahvalna sam Bogu što sam i dalje prisebna i pored ovolikog bola, moram da nastavim dalje zbog njih.