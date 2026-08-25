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Državljanin Severne Makedonije J. G., koji je sa falsifikovanim dokumentma uhapšen u Priboju i prema operativnim informacijama se dovodi u vezu sa planiranjem likvidacije u Srbiji, nije prvi Makedonac kog su, kako se sumnja, angažovali pripadnici kavačkog klana za najteži zločin!

Kod J. G., kako je Kurir pisao, pornađena su falsifikovana dokumenta Srbije, na ime P. A., a sumnja se da je u Srbiju ušao kao angažovani egzekutor sa zadatkom da izvrši likvidaciju. Prema istim informacijama, on se dovodi u vezu sa pokušajem ubistva visokopozicioniranog škaljarca Maka Ljubiše Kana, koji je u avgustu prošle godine čudom preživeo likvidaciju. Zbog sumnje da je pokušao da ga ubije, nedavno je uhapšen državljanin Severne Makedonije.

- Kriminalni klanovi, a pre svega kavački klan, koji je već 12 godina u krvavom ratu sa škaljarskim klanom, poslednjih godina počeli su sve češče da angažuju makedonske plaćenike za najteža krivična dela. Zbog pokušaja ubistva Kana, koji je prema operativnim podacima visokopozicionirani škaljarac, osumnjičen je Andrej Tanaskovski, koji je pre nešto manje od mesec dana uhapšen u okolini Nikšića - podseća sagovornik Kurira.

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1/5 Vidi galeriju Marko Ljubiša Kan ranjen na bazenu hotela u Pržnu Foto: Kurir, Screenshot

Kako se sumnja, Tanaskovski je kobnog 7. avgusta prošle godine prišao Kanu dok je ležao na plaži hotela u Pržnu i pucao mu u glavu. Zločin su snimile sigrunosne kamere, a Tanaskovski se najverovatnije u trenutku kada je izvadio pištolj, okliznu pa je metak škaljarca samo okrznuo. Skoro godinu dana bio je u bekstvu i za njim je bila raspisana interpolovan poternica po kojoj je i uhapšen u julu ove godine u Crnoj Gori.

Makedonski državljani, podsetimo, dovode se u vezu sa ubistvom Nikole Stankovića Pivceta u Beogradu, kao i planirananjem likvidacije vođe navijača Tadije Pantića.

- Sve češće dovođenje u vezu mladih Makedonaca sa najtežim krivičnim delima, ukazuje da je kavački klan počeo da regrutuje državljane susedne zemlje - zaključuje sagovornik Kurira.

I vođa škaljaraca imao makedonski pasoš Jovan Vukotic, voda škaljarskog klana, koji je ubijen u Istanbulu, bio je u Srbiji osuđen na 15 meseci zatvora jer je koristio falsifikovani makedonski pasoš na ime Georgije Andonov. Tokom suđenja, Vukotić nije poricao da je koristio taj pasoš za prelaske državnih granica od aprila do septembra 2018. ali je tvrdio da je to bio originalni pasoš, izdat u policiji, na drugo ime. Tvrdio je da je bio "prinuđen na to", jer su pripadnici kavačkog klana imali krtice u crnogorskoj policiji, koje su im dojavljivale njegovo kretanje.

1/10 Vidi galeriju Nikola Stanković Pivce ubijen pre skoro godinu dana u kući u Kaluđerici Foto: Kurir, Zorana Jevtić, Kurir

Makedonski državljanin, kako sumnjaju srpski istražitelji, jedan je od direktnih izvršilaca i ubistva Nikole Stankovića Pivceta 20. decembra 2024. u Kaluđerici. Podsetimo, kao diretkni izvršioci zločina označeni su Nuri N., državljanin Severne Makedonije koji je u bekstvu, Veljko E., i Đorđe M., dok se Aleksa Nijemčević, nekdašnji telohranitelj Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, Filip A., Petar Ž. i Željko D. sumnjiče za pomaganje.

Stanković, koji je u vreme kada je ubijen boravio u kućnom pritvoru zbog sumnje da je učestvovao u pucnjavi u jednom poznatom noćnom klubu, likvidiran je u kući, dok je spavao pored trudne verenice.

- Interesantno je da su istražitelji posle eksplozije u stanu u Kosovskoj ulici u kojo je nastradao takođe državljanin Severne Makedonije, bivši rukometaš i maneken Martin Sipkovski pronašli kriptovani telefon. Operativne informacije ukazuju da je eksploziv "pentrit" koji mu je zbog nestručnog rukovanja eksplodirao u rukama bio namenjen vođi navijača Tadiji Pantiću. Međutim, ono što je iskusnim istražiteljima zapalo za oko jeste pominjanje nadimka koji se dovodio u vezu sa organizovanjem ubistva Pivceta, a koji je otkriven među šifrovanim porukama - kaže izvor Kurira.

1/7 Vidi galeriju Martin Sipkovski se razneo bombom u centru Beograda Foto: Društvene Mreže

Prema njegovim rečima, ne isključuje se da je Makedonac koji je poginuo u stanu, a koji je u vreme kada je nastradao u svojoj državi pobegao iz kućnog pritovora, bio plaćen za likvidaciju.

Makedonski mediji, ranije su objavili da je vođi kavačkog klana, Radoju Zviceru koji je jedan od najtraženijih begunaca, bio izdat makedonski pasoš na drugo ime, ali je MUP te države demantovao ove navode.