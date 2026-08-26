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Nina Prlja spisateljica i rijaliti učesnica javnosti je postala poznata zbog skandala sa krijumčarenjem kokaina. Dani iza rešetaka postali su joj inspiracija za knjigu koju je potom i napisala "Prvom klasom do ćelije 12". Prlja je ležala u Centralnom zatvoru u Beogradu.

Svakodnevna trauma u zatvoru

Prlja je pre tri godine gostovala u emisiji "Crna hronika" na Kurir televiziji kada je negirala navode da je bila tzv. narko-mula i tvrdi da ju je policija odvela samo jer je žena koja je zapravo prenosila drogu govorila da se i Nina nalazi u organizaciji.

- Bila sam u svom krevetu kada su me uhapsili. Kokain jeste pronađen u mom stanu, ali nije bio moj. Optužena sam, ali ne i osuđena, pa sam zatvorena za vreme trajanja postupka i to je sve.

Nisam znala odakle takve optužbe i dezinformacije jer sam obična devojka - započela je Nina, pa se osvrnula na iskustva iz zatvora:

1/8 Vidi galeriju Nina Prlja, spisateljica i rijaliti učesnica, javnosti poznata po skandalu sa kokainom Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Happy

- Katastrofalne stvari su se dešavale iz kojih nisam videla izlaz, sve vreme sam bila pod adrenalinom, pa sam se pretvarala da sam jaka. Pretvorila sam se u bezosećajnu osobu jer tamo morate da budete takvi. Izuzetno je opasno pokazati slabost u zatvoru. Toliko mi je nepodnošljivo bilo, da sam osećanja prenela na papir.

Nasilje među ženama

Prlja je opisala nekoliko scena koje nije mogla da izbriše iz glave, pa je gledaocima objasnila šta se zaista dešava u ženskom sektoru zatvora.

- I kada ih nisam videla, stalno sam čula jauke i krike. Dolazilo je često do maltretiranja i zlostavljanja. Žene su sebi vadile zube, sećam se jedne romkinje koja je stalno plakala za decom, ali i jedne Francuskinje koja je vrištala jer su je napadali.

03:01 DEVOJKA SE OBESILA JER JE BILA ZALJUBLJENA U MENE! Bivša robijašica i starleta Nina Prlja o JEZIVIM iskustvima iz zatvora (VIDEO) Izvor: Kurir teleivizija

Ipak, u zatvoru je sklopila i prijateljstva, a tvrdi da je to zbog snage koju je pokazala i jer je odmah počela da intezivno trenira i piše.

- Devojka iz ćelije se obesila jer je bila jako zaljubljena u mene. Svađale smo se oko toga, bilo mi je zaista žao, ali nisam znala šta da uradim povodom toga. Danima i noćima je sedela kraj mene ubeđujući da budemo zajedno. Na kraju se obesila pred mojim očima, ali je na sreću preživela jer je nas nekoliko bilo u blizini.

Posle toga su me premestili u ćeliju sa ozloglašenom ženomkoja je tu bila zbog ubistva. Međutim, bila je i te kako prijatna i nije se podudarala sa reputacijom koju nosi. Mada, nije ni ona bila psihički stabilna jer je često posećivala psihijatriju u zatvoru - prisetila se Prlja.

Izlazak iz zatvora

Prlja govori da je poznavala javne ličnosti pre optužnice, ali da joj nisu pomogle, iako ih je dovodila u Dubai i upoznavala sa bogatim muškarcima. U tom trenutku je u zatvoru smršala 15 kilograma, kako kaže smrdela je na buđ, ali da je to karakteristično za sve robijašice.

- Nikada gore nisam izgledala. Bivši momci i drugari iz detinjstva su se javili da mi pomognu i tada sam videla ko je tu uz mene, a ko nije.

Foto: Printscreen/Instagram

Život nakon zatvora

Kako je tada rekla, bez zatvora ne bi postala normalna osoba i da bi sve na svetu dala da se ranije više obrazovala, a posebno učila jezike.

- Istraga je trajala sedam meseci, a maltene sam bila prinuđena da uđem u rijaliti. Ostala sam bez momka i novca. Tada nisam imala nikoga na svojoj strani, pa sam ušla u rijaliti, gde sam još goru stvar po sebe napravila.

Inače, maštala sam da otvorim frizerski salon, ali je to nemoguće sa etiketom mule koja je krijumčarila kokain. Nije bilo druge opcije, osim rijalitija, gde sam htela da objasnim istinu, ali nisam znala šta je zapravo rijaliti. Tamo je krenula neistina o mom bavljenju prostitucijom. Takvu priču su proširili muškarci sa kojima nisam htela odnose jer nisam zbog takvih stvari ušla u takav šou.

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Kurir.rs

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