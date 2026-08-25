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Nakon hapšenja osumnjičenog J. G, Severnomakedonca za koga se sumnja da je u Srbiju ušao kao unajmljeni egzekutor sa zadatkom da izvrši naručeno ubistvo, istraga dobija nove detalje koji bi mogli da ukažu na širu pozadinu planiranog krivičnog dela. Kod njega su, prema dosadašnjim informacijama, pronađeni falsifikovana dokumenta i veća suma novca, za koju se sumnja da je bila namenjena za realizaciju likvidacije.

Prema rečima Rajka Nedića, urednika Kurira, osumnjičeni je važio za saradnika kavačkog klana.

- Poslednje informacije potvrđuju da je osumnjičeni uhapšen u Priboju. Prilikom hapšenja pronađeni su prvi dokazi, među kojima su, kako se navodi, falsifikovana dokumenta, ali i veća suma novca za koju se sumnja da je unapred isplaćena za planiranu likvidaciju. Imajući u vidu dosadašnji način obračuna kriminalnih grupa, kao i činjenicu da je osumnjičeni važio za saradnika kavačkog klana, jedna od mogućnosti jeste da je potencijalna meta pripadnik ili saradnik škaljarskog klana. To znači da se eventualna likvidacija mogla planirati ne samo na teritoriji Srbije, već i u nekoj od zemalja regiona, uključujući Crnu Goru. Ovo je treći kriminalni slučaj u kome je umešan i državljanin Severne Makedonije, te je očigledno je da pripadnici klanova regrutuju ljude iz delova bivše Jugoslavije - rekao je Nedić.

Plaćeni ubica uhapšen u Priboju Foto: Kurir

Prema procenama, angažovanje mladih ljudi bez kriminalnog dosijea predstavlja sve češći način delovanja organizovanih kriminalnih grupa.

- Ovde se radi o mladim ljudima koji nisu imali dosije, naročito nisu bili interesantni drugim okolnim zemljama, tako da su im oni idealni za angažovanje kontra usluge, za narkotike ili za neke manje pare i samam tim pokazuju manju sumnju i mogu lakše da se provuku pored naših bezbedonosnih službi i policije. Pretpostavljam da je ovde osimšenjen takav scenario da posle likvidacije on uz određenu logistiku pređe u Severnu Makedoniju, Crnu Goru ili neku okolnu državu - kaže Nedić.

HAPŠENJE PLAĆENOG UBICE NAJAVLJUJE NOVE OBRAČUNE KLANOVA?

Slučaj hapšenja osumnjičenog otvorio je i pitanje njegove moguće povezanosti sa ranijim pokušajima likvidacija u regionu, kao i načina na koji kriminalne grupe obezbeđuju logistiku i skrovišta nakon napada. Prema navodima stručnjaka, postoje indicije da bi u ovom slučaju mogao biti primenjen sličan obrazac delovanja, uz angažovanje saradnika iz više zemalja regiona.

- Kao što smo več izneli operativna saznanja da sarađuje sa kavačkim klanom i da se dovodi u vezu sa pokušajem ubistva Marka Ljubiše Kana, kog je prošlog avgusta na terasi hotela takođe pokušao da ubije makedonski državljanin star u tom trenutku 18 godina koji je tek ove godine uhapšen u Nikšiću, tom prilikom je uhapšen još jedan mladić, Crnogorac koji mu je pomagao posle napada i koji mu je obezbedio gde može da se skloni nakon toga. Te je moguće da je ovde napravljen isti scenario i sada i postoji pretpostavka da je to ista ekipa iz Makedonije sa kojom se povezao. Sada samo treba ispitati ko je bio atak, ko bi im obezbedio logistiku. Njima je toliko dobra organizacija i logistika, da ih pre naće suparnička ekipa koja ih likvidira nego što ih nađe interpol - istakao je Nedić.

Iako je delovanje kriminalnih klanova poslednjih godina bilo pod pojačanim bezbednosnim nadzorom, njihovi sukobi izgleda još nisu prestali.

- Pripadnici kavačkog i škaljarskog klana su se možda privremeno pritajili, ali rat je i dalje u toku. Kada su krenule prve zabrane ulaska u Srbiju i Crnu Goru ili u neke okolne zemlje, tada su počeli da angažuju mladiće i lokalne "setrinske bande" u Beogradu i u drugim zemljama da bi tu imali baze, ali i ljude koji su imali čist dosije i tako su uspevali u svojim namerama - Pre svega likcidacije po Srbiji, a kasnije se to raširilo na celu Evropu - kaže Nedić.

05:37 Rajko Nedić: Treba ispitati ko je bio atak i ko je obezbedio logistiku Izvor: Kurir televizija

Način angažovanja izvršilaca u obračunima organizovanih kriminalnih grupa može se razlikovati u zavisnosti od zadatka, mete i potrebne logistike.

- Ima nekoliko vrsta plaćenika, od klinaca koji hoće da se dokažu ili moraju da vrate dug do "profesionalaca" koji traže logistiku. Treba tu naći obučene ljude za spajper, eksploziv... Taj novac koji se vrti je ogroman, na kraju sve zavisi od toga ko je meta i gde se nalazi. U Crnoj Gori smo videli primer gde su ljudi po dvadesetčetvoročasnovnom prismotrom uspevali snajperom ili nekim drugim projektilima da pogode. To je poruka da niko nije siguran i time pokazuju svoju snagu, time stavljaju do znanja konkurenciji i policiji da oni vode glavnu reč u tom kriminalnom miljeu - objasnio je Nedić.

Crnogorsko minisartvo unutrašnjih poslova nudilo je nagradu od 500.000 evra za informacija koje mogu dovesti do hapšenja Zvicera, a Nedić je upitan da li takve ponude daju rezultate.

- Pitanje je da li nagrada ima težinu i da li može da utiče. Taj potez crnogorske policije i čitave države jeste da pojačaju pritisak. Hidramafijaška grupa ne može tek tako da se saseče, vođe klanova naročito u Crnoj Gori bili su povezani sa određenim državnim strukturama, jer je u suprotnom nemoguće da bi došli do tolikog uticaja moći. Njihovo bavljenje transportom kako se terete u svim sudskim procesima za šverc velike količine kokaina i pranje novca, pokazuje da tu država mora da saseče. Dosadašnja suđenja i prepiske pokazuju da imali itekakvu podršku i veze unutar samog sistema - zaključuje Rajko Nedić.

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Kurir.rs

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