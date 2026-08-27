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Gagi Đogani tvorac je najvećih hitova tokom devedesetih i dvehiljaditih godina na našoj dance sceni, a njegov hit "Samo u snu" je CNN 1994. upotrebio u udarnim vestima kao prikaz dizel omladine i njihovog života u Beogradu dok je ceo Balkan u ratu.

Gagi Đogani je pre godinu dana gostovao u emisiji "Crna hronika" na Kurir televiziji, gde je govorio o svom životu, ali i pokušaju saradnje sa Marijom Milošević, ćerkom predsednika Slobodana Miloševića.

- Nakon 1994. kada je otpočela revolucija dens muzike, pojavilo se mnogo grupa, pa sam opet imao potrebu da nešto promenim. Slobina ćerka Marija Milošević držala je produkcijsku kuću "Košava" i tu novu muziku sam pripremao za nju jer smo za njenu kuću mi bili prvo izdanje. Došao sam na ideju da pomešam dens sa melosom, a Marija je to odmah odbila.

Anabela je sa njom delila mišljenje, ali sam smatrao da je to dobro upakovano i da ćemo ga ponuditi tadašnjem "Sitiju". S obzirom na to da su se i oni premišljali, to je tada bila ili ili situacija za mene, odjava sa estrade ili nova revolucija - govorio je Đogani u našoj emisiji.

06:48 Gagi Đogani o najtežem periodu: Glava mi je otišla, ne sećam se 7 godina života Izvor: Kurir televizija

"Bukvalno se ne sećam ovog perioda svog života" Nakon razvoda, za Gagija je usledio period zlouptrebe nedozvoljenih sredstava, pa je govorio da se potpunio pogubio, nije ga bilo neko vreme u javnosti.

- Taj period života uopšte ne pamtim, a to je dobrih 6-7 godina, kao da je mrak bio. Bukvalno se ne sećam svoje četrdesete godine. Bio sam u narkomaniji, to javnost zna, a na kraju sam se izborio uz pomoć moje porodice. Takvu stvar ne bih poželeo nikome, dešavalo se da pomislim samoubistvo, preovladala me nemoć, kao da sam potpuno sam. Kada imaš etiketu i navike narkomana, stvarno čoveku svašta pada na pamet - rekao je Đogani za Kurir u emisiji "Crna hronika" pre godinu dana.

Početak karijere kroz ples

Gagi je bio talentovan plesač, pa je putem raznih poznanstava otvorio plesnu školu u centru Beograda krajem 80-tih godina. To mu je utabalo stazu za dalji rad jer je estrada primetila potencijal njegovog plesnog sastava.

- Tako smo počeli da plešemo za najveća imena tog vremena, tu spadaju Lepa Brena, Dragana Mirković, Vesna Zmijanac, ali i mnogi drugi. Angažovali su nas kao plesne igrače, pa smo išli na turneje po celoj Jugoslaviji. Potom sam angažovao sopstenu kameru i počeo da snimam sa drugarima iz kraja.

Napravio sam spot koji je bio sačuvan i došao je trenutak da se on iskoristi. To je splet okolnosti, sreće, poznanstva koja vas dovode do mnogih vrata. Ivan Gavrilović je tada izdao za Palma televiziju, a ja sam bio u njegovom spotu i pripremio sam koreografiju. Međutim, nismo se dogovorili oko nekih stvari, pa su me sa televizije pitali da li imam svoj spot i ja sam dao ovaj koji sam snimio, pa su ga pustili kao hit dana, a reakcije su bile super, pa sam bio izdanje 002 za tu produkciju - priseća se Đogani.

Foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić

Popularnost i CNN

Čim su objavili spot, pesma je odjeknula čitavom zemljom, ali se pevačica tada nalazila u Švedskoj i nije mogla da zna koliko su zapravo popularni u Jugoslaviji, sve dok nije videla emitovanje spota na američkoj televiziji.

- Snimio sam spot za pesmu "Samo u snu", tada smo se Anabela i ja zabavljali, pa sam je zamolio da bude u grupi što je ona prihvatila, iako se nije baš najbolje snalazila u svetu estrade. Po objavi spota ona je otišla kod majke u Švedsku, a ja sam ostao bez pevačice u trenutku kada je pesma eksplodirala.

Nisam mogao da verujem da je to postalo toliko popularno i da smo napravili jednu revoluciju. Neko vreme sam nastupao bez Anabele, ali sam joj govorio da je pesma i te kako popularna, kao i ona i da su ljudi poludeli. Međutim, nije mogla da dođe u tom trenutku zbog određenih razloga. Imao sam drugu pevačicu koja je nju menjala, a Anabeli sam slao novac kako bi poverovala da smo ovde popularni, ali je bila skeptična. Ona me nazvala jednom i rekla da mi veruje jer je gledala CNN koji je prikazivao našu pesmu uz prilog kako se omladina zabavlja u vreme sankcija - rekao je Gagi za "Crnu hroniku" pre godinu dana.

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