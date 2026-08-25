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Požar koji je jutros posle 6 časova izbio u magacinu kurirske službe u Novom Sadu je lokalizovan.

U jednom od magacina u Industrijskoj zoni u Novom Sadu rano jutros, oko 6.40, izbio je veliki požar.

1/24 Vidi galeriju Požar u magacinu kurirske službe u Novom Sadu Foto: screenshot IG/192_rs

Naime, veliki požar izbio je jutros u magacinu površine oko 1.500 kvadratnih metara, a vatra je zahvatila približno 500 kvadrata objekta. Prema nezvaničnim informacijama, neposredno pre izbijanja požara iz magacina se čula eksplozija, nakon čega je objekat zahvatio plamen. Sumnja se da se zapalio jedan od paketa koji su se nalazili u magacinu, javlja NSUživo.

Na licu mesta nalaze se sve raspoložive vatrogasne jedinice sa teritorije Grada Novog Sada, a u akciju gašenja uključena su i dobrovoljna vatrogasna društva.

Reč je o velikom požaru, a veliki oblak crnog dima nadvio se nad gradom.

U požaru je povređeno dvoje - mladić (23) i mlada žena (32).

Prema rečima portparola Zavoda za urgentnu medicinu doktora Zorana Krulja, njihova lekarska ekipa intervenisala je po prvom prioritetu u 6.29 minuta. U požaru je povređeno jedno muško lice starosti (23) koje je sa lakšim opekotinama hemdinamski stabilan prevezen u Urgentni centar. Povređeno je i žensko lice starosti (32) koja je takođe sa lakšim opekotinama hemodinamski stabilna prevezena u Urgentni centar. Oboje su u svesnom stanju.

"Gori magacin poznate kurirske službe. Reč je o velikoj površini, čule su se manje detonacije, objavio je 192 na svom nalogu.