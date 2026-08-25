NOVI UDARAC NARKO-MAFIJI: Kraljevčanin pao usred Novog Sada sa dva kilograma kokaina i kilogramom heroina! Šok-slika na paketima sa drogom (FOTO)
Pripadnici PU Novi Sad uhapsili su 51-godišnjeg muškarca sa inicijalima I. M. iz Kraljeva, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, u detaljno planiranoj i sprovedenoj akciji, koja je rezultat višenedeljnog operativnog rada policijskih službenika.
Zaplenjena su 2 kg kokaina i 1 kg heroina, takozvani radni mobilni telefon i teretno motorno vozilo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i biće sproveden na saslušanje u nadležno više javno tužilaštvo.
Zaplenjena količina narkotika predstavlja još jedan pokazatelj odlučnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i, sada konkretno, policijske uprave u Novom Sadu u borbi protiv svih oblika trgovine drogom, sa posebnim fokusom na presecanje kanala kojima se narkotici dopremaju i distribuiraju na ilegalnom tržištu.
Kurir.rs/TV Pink