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Pripadnici PU Novi Sad uhapsili su 51-godišnjeg muškarca sa inicijalima I. M. iz Kraljeva, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, u detaljno planiranoj i sprovedenoj akciji, koja je rezultat višenedeljnog operativnog rada policijskih službenika.

Kraljevčanin pao usred Novog Sada sa dva kilograma kokaina i kilogramom heroina Foto: screenshot pink tv

Zaplenjena su 2 kg kokaina i 1 kg heroina, takozvani radni mobilni telefon i teretno motorno vozilo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i biće sproveden na saslušanje u nadležno više javno tužilaštvo.

Zaplenjena količina narkotika predstavlja još jedan pokazatelj odlučnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i, sada konkretno, policijske uprave u Novom Sadu u borbi protiv svih oblika trgovine drogom, sa posebnim fokusom na presecanje kanala kojima se narkotici dopremaju i distribuiraju na ilegalnom tržištu.

Kurir.rs/TV Pink

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