NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU POVREĐENIH U VELIKOM POŽARU U NOVOM SADU Mlada žena s opekotinama tela i glave usled eksplozije, mladić s višestrukim povredama
Dvoje mladih - mladić (23) i mlada žena (32), povređeno je u velikom požaru koji je jutros nešto posle 6 časova izbio u Industrijskoj zoni u Novom Sadu, u magacinu kurirske službe.
Oboje su zbrinuti u Urgentnom centru Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine (UKCV).
Kako je saopšteno iz UKCV, u Urgentni centar su jutros sanitetskim vozilom Službe hitne medicinske pomoći Novi Sad dovezeni muškarac N. A. (21) i žena M. A. (32).
Muškarac je zadobio opekotine obe podlaktice, dok je žena povređena na radnom mestu usled eksplozije. Ona je zadobila višestruke povrede, među kojima su opekotine glave i tela.
Nakon kompletne dijagnostike i ukazane hitne medicinske pomoći, oba pacijenta su trenutno hemodinamski stabilna i nalaze se na opservaciji u UKCV.
Kako je rekao doktor Zoran Krulj iz Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, muškarac (21) i žena (32) zadobili su lakše opekotinske povrede.
- Oboje su bili svesni i hemodinamski stabilni. Nakon ukazane pomoći prevezeni su u Urgentni centar, na odeljenje hirurgije – rekao je doktor Krulj.
Požar je lokalizovan oko 8.30 časova, a crn dim i dalje je vidljiv iznad Novog Sada.
Kurir.rs