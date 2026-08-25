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Dvoje mladih - mladić (23) i mlada žena (32), povređeno je u velikom požaru koji je jutros nešto posle 6 časova izbio u Industrijskoj zoni u Novom Sadu, u magacinu kurirske službe.

Oboje su zbrinuti u Urgentnom centru Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine (UKCV).

1/24 Vidi galeriju Požar u magacinu kurirske službe u Novom Sadu Foto: screenshot IG/192_rs

Kako je saopšteno iz UKCV, u Urgentni centar su jutros sanitetskim vozilom Službe hitne medicinske pomoći Novi Sad dovezeni muškarac N. A. (21) i žena M. A. (32).

Muškarac je zadobio opekotine obe podlaktice, dok je žena povređena na radnom mestu usled eksplozije. Ona je zadobila višestruke povrede, među kojima su opekotine glave i tela.

Nakon kompletne dijagnostike i ukazane hitne medicinske pomoći, oba pacijenta su trenutno hemodinamski stabilna i nalaze se na opservaciji u UKCV.

Kako je rekao doktor Zoran Krulj iz Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, muškarac (21) i žena (32) zadobili su lakše opekotinske povrede.

- Oboje su bili svesni i hemodinamski stabilni. Nakon ukazane pomoći prevezeni su u Urgentni centar, na odeljenje hirurgije – rekao je doktor Krulj.

Požar je lokalizovan oko 8.30 časova, a crn dim i dalje je vidljiv iznad Novog Sada.