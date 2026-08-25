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Petogodišnja devojčica, koja je povređena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu, kada je automobil izleteo sa kolovoza i na trotoaru udario nekoliko pešaka, preminula je u Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj.

Dete staro pet godina podleglo je povredama, nakon što je jutros prebačeno iz Kraljeva u Univerzitetsku dečiju kliniku Tiršova, potvrdila je za RTS direktorka kraljevačke Opšte bolnice "Studenica" Mirjana Krčevinac.

Drugo dete, dečak star godinu i po, takođe je prebačeno u Beograd, sa teškim telesnim povredama glave i ekstremiteta.

Nesreća se dogodila sinoć u 19 časova, kada je automobil izleteo sa kolovoza u Ulici Četvrtog kraljevačkog bataljona u Kraljevu i na trotoaru udario nekoliko pešaka.

Među povređenima su bili majka sa bebom u kolicima i starijim detetom. Majka dece je sa teškim telesnim povredama zbrinuta u Zdravstvenom centru "Studenica" u Kraljevu.

Očevidac o nesreći: Izgubio kontrolu i zabio se u drugo vozilo

Prema svedočenju očevica N. Č., koji se, kako navodi, vraćao sa posla, prisustvovao je teškoj saobraćajnoj nesreći na kraljevačkom šetalištu keju, i podelio potresne scene kojima je prisustvovao.

Kako opisuje, vozač je, krećući se velikom brzinom, izgubio kontrolu nad vozilom i udario u drugo vozilo.

Nakon toga je automobil prešao preko kolovoza na trotoar i direktno udario majku, ćerku i bebu koja je bila u kolicima.

Od siline udarca, njih troje je odbačeno sa obale keja niz obalu, sve do žice gradskog bazena.

Takođe navodi da su brojni građani, među njima i mlađi i stariji sugrađani, odmah pritekli u pomoć i zajedničkim snagama izvukli povređenu decu i majku.