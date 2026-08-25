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Mladić D. Đ. (25) poginuo je juče oko 20.45 časova u saobraćajnoj nesreći na putu između sela Donji Adrovac i Trnjana, na teritoriji opštine Aleksinac.

Kako se sumnja, D. Đ. je upravljao automobilom "Mercedes E190" kada je, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom.

Automobil je sleteo sa puta u desnu stranu, gledano u pravcu njegovog kretanja, nakon čega je udario u drvo.

Od zadobijenih povreda D. Đ. je preminuo na licu mesta.

Na mestu saobraćajne nesreće obavljen je uviđaj, a naložena je i obdukcija tela stradalog.

Kurir.rs/Blic

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