Vozač je preminuo na licu mesta od zadobijenih povreda.
izgubio kontrolu nad vozilom
MLADIĆ (25) POGINUO KOD ALEKSINCA: Mercedesom sleteo s puta i udario u drvo
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Mladić D. Đ. (25) poginuo je juče oko 20.45 časova u saobraćajnoj nesreći na putu između sela Donji Adrovac i Trnjana, na teritoriji opštine Aleksinac.
Kako se sumnja, D. Đ. je upravljao automobilom "Mercedes E190" kada je, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom.
Automobil je sleteo sa puta u desnu stranu, gledano u pravcu njegovog kretanja, nakon čega je udario u drvo.
Od zadobijenih povreda D. Đ. je preminuo na licu mesta.
Na mestu saobraćajne nesreće obavljen je uviđaj, a naložena je i obdukcija tela stradalog.
Kurir.rs/Blic
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