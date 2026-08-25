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U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su državljanina Republike Severna Makedonija Z. A. (43), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo davanje mita.

- Kako se sumnja, on je juče policijskim službenicima Uprave saobraćajne policije ponudio poklon u vidu novca, kako mu ne bi sačinili prekršajni nalog o učinjenim saobraćajnim prekršajima, nakon što je upravljajući putničkim motornim vozilom na auto-putu prekoračio dozvoljenu brzinu i kretao se levom saobraćajnom trakom dok je desna bila slobodna za vožnju - piše u saopštenju MUP-a.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.