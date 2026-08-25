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Povodom požara koji je rano jutros izbio u magacinu kurirske službe D Express u Novom Sadu, obaveštavamo javnost da su nadležne službe hitno reagovale i da su vatrogasno-spasilačke ekipe odmah izasle na teren kao i da je požar lokalizovan, navodi se u saopštenju kompanije povodom jutrošnjeg požara u Novom Sadu

Dvojica naših kolega zadobila su lakše telesne povrede i zbrinuta su u nadležnom medicinskom centru.

Kompanija D Express u potpunosti sarađuje sa svim nadležnim organima u sanaciji posledica požara, kao i u sprovođenju svih istražnih radnji. Zahvaljujemo se svim nadležnim službama na brzoj i profesionalnoj reakciji. O svim novim informacijama javnost će biti blagovremeno obaveštena, zaključuje kompanija u saopštenju.

Kurir.rs

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