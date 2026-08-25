Povodom požara koji je rano jutros izbio u magacinu kurirske službe D Express u Novom Sadu, obaveštavamo javnost da su nadležne službe hitno reagovale i da su vatrogasno-spasilačke ekipe odmah izasle na teren kao i da je požar lokalizovan, navodi se u saopštenju kompanije povodom jutrošnjeg požara u Novom Sadu