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Muškarac I.P. (43) iz sela Ralja kod Smedereva, koji je uhapšen zbog ubistva oca M.P. (72), se, prema nezvaničnim informacijama, sam predao policiji.

Nesrećni otac je u subotu udaran po glavi i telu dok nije preminuo. Zločin se odigrao u subotu oko 18 sati u njegovoj porodičnoj kući, u kojoj je živeo sa sinom i suprugom.

- I.P. je kobnog dana navodno imao više od dva promila alkohola u krvi. Kada je počeo rukama da udara oca po glavi, maćeha je odmah pobegla kod komšije i on je pozvao policiju. Međutim, kada su oni stigli I.P. je mirno sedeo na stolici, sa krvavim rukama i odećom koja je bila prekrivena crvenim mrljama. Pružio je ruke da mu stave lisice i nije se opirao - ispričao je izvor blizak slučaju za Novosti.

Kako je Kurir ranije pisao, meštani sela Ralja kažu da je I.P. nedavno izašao iz pritvora zbog nasilja u porodici.

Sin koji je osumnjičen za ubistvo oca u selu Ralja
Uhapšen sa krvavim rukama: I.P. Foto: Facebook

 - Čuo sam da je mesec dana bio u pritvoru, a izašao je pre mesec dana. Nije mi delovao kao nasilnik. Dan pre zločina sreo sam osumnjičenog. Sedeo je ispred marketa i pio sok. Bio je nešto čudan, samo mi se javio i nije hteo ništa da priča. Tada nisam ni posumnjao da mu se neke crne misli vrzmaju po glavi - ispričao je meštanin sela za Kurir.

Kako dalje dodaje, uhapšeni muškarac se u njihovo selo doselio pre oko godinu i po dana sa ocem i maćehom.

- Ranije su živeli na periferiji Smedereva. Znam da je I.P. bio nezadovoljan što su kupili ovde kuću kod groblja, pričao mi je da se plaši groblja - ispričao nam je komšija porodice.

Podsetimo, I.P. je juče saslušan kod tužioca i nije iznosio odbranu, a Više javno tužilaštvo u Smederevu je predložilo da se osumnjičenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana, zbog okolnosti koje ukazuju da će ometati tok postupka uticanjem na svedoke, da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i zbog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

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