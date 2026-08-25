MIRNO SEDEO NA STOLICI SA KRVAVIM RUKAMA I ČEKAO POLICIJU: Stravični detalji ubistva kod Smedereva, sin uhapšen zbog smrti oca!
Muškarac I.P. (43) iz sela Ralja kod Smedereva, koji je uhapšen zbog ubistva oca M.P. (72), se, prema nezvaničnim informacijama, sam predao policiji.
Nesrećni otac je u subotu udaran po glavi i telu dok nije preminuo. Zločin se odigrao u subotu oko 18 sati u njegovoj porodičnoj kući, u kojoj je živeo sa sinom i suprugom.
- I.P. je kobnog dana navodno imao više od dva promila alkohola u krvi. Kada je počeo rukama da udara oca po glavi, maćeha je odmah pobegla kod komšije i on je pozvao policiju. Međutim, kada su oni stigli I.P. je mirno sedeo na stolici, sa krvavim rukama i odećom koja je bila prekrivena crvenim mrljama. Pružio je ruke da mu stave lisice i nije se opirao - ispričao je izvor blizak slučaju za Novosti.
Kako je Kurir ranije pisao, meštani sela Ralja kažu da je I.P. nedavno izašao iz pritvora zbog nasilja u porodici.
- Čuo sam da je mesec dana bio u pritvoru, a izašao je pre mesec dana. Nije mi delovao kao nasilnik. Dan pre zločina sreo sam osumnjičenog. Sedeo je ispred marketa i pio sok. Bio je nešto čudan, samo mi se javio i nije hteo ništa da priča. Tada nisam ni posumnjao da mu se neke crne misli vrzmaju po glavi - ispričao je meštanin sela za Kurir.
Kako dalje dodaje, uhapšeni muškarac se u njihovo selo doselio pre oko godinu i po dana sa ocem i maćehom.
- Ranije su živeli na periferiji Smedereva. Znam da je I.P. bio nezadovoljan što su kupili ovde kuću kod groblja, pričao mi je da se plaši groblja - ispričao nam je komšija porodice.
Podsetimo, I.P. je juče saslušan kod tužioca i nije iznosio odbranu, a Više javno tužilaštvo u Smederevu je predložilo da se osumnjičenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana, zbog okolnosti koje ukazuju da će ometati tok postupka uticanjem na svedoke, da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i zbog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.