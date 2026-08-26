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Devojka iz Inđije A. S. (22) koja je uhapšena jer je svom momku (44) prošvercovala u niški zatvor veliku količinu narkotikasakrivenih u vagini i anusu, na saslušanju pred Višim javnim tužilaštvom branila se ćutanjem. Preti joj od tri do 12 godina zatvora, a ozbiljne posledice snosiće i njen ljubavnik, koji je iza rešetaka zbog teške krađe.

Određen joj pritvor

Kako je potvrđeno u Višem javnom tužilaštvu u Nišu, podnet je zahtev sudiji za prethodni postupak da osumnjičenoj odredi pritvor do 30 dana, što je prihvaćeno i A. S. je upućena u ćeliju.

- Osumnjičena je na saslušanju iskoristila zakonsko pravo da ne iznese odbranu - rečeno je u ovoj pravosudnoj instituciji.

Devojka koja se tereti za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, odlučila je da ne iznese odbranu iako je uhvaćena na delu, neposredno nakon što je svom partnetu predala narkotike,

Pretres Čim su izašli iz "ljubavne sobe", čuvari su ih ponovo pretresli i kod osuđenika pronašli drogu.

Drogu je, kako je utvrđeno istragom, prošvercovala u zatvor tako što je u svoje telesne šupljine nagurala čak 760 tableta, tri paketića amfetamina, ukupne težine 24 grama, i još sedam grama praha koji takođe spada u red psihoaktivnih supstanci.

Kako se saznaje, devojka je imala pravo da posećuje zatvorenika u takozvanoj "ljubavnoj sobi" niškog zatvora jer je u njegovom kartonu navedena kao emotivna partnerka, što im je obezbedilo tu vrstu povlastice.

- Zatvorski čuvari su je najpre detaljno pretresli, što je redovna procedura koja se primenjuje na svim posetiocima kako bi se sprečilo unošenje u zatvor zabranjenih predmeta kao što su oružje, oruđe, mobilni telefoni i, naravno, narkotici. Međutim, prilikom tog pretresa kod nje nije pronađeno ništa sumnjivo, pa joj je dozvoljen ulaz u zatvor. S obzirom na to da je zatvorenik nju registrovao kao svoju emotivnu partnerku, imao je pravo da sa njom provede izvesno vreme u "ljubavnoj sobi" - objašnjava izvor, i dodaje:

- Reč je o prostorijama namenjenim intimnom druženju osuđenika sa bračnim ili vanbračnim partnerima. S obzirom na svrhu ovih prostorija, one nisu pokrivene video-nadzorom za razliku od ostalih delova Kazneno-popravnog zavoda. Devojka je to iskoristila da bi u "ljubavnoj sobi" iz svojih telesnih šupljina izvukla narkotike i predala ih svom partneru.

Nema nadzora

Međutim, kako ističe sagovornik, protokol Kazneno-popravnog zavoda predviđa pretres i nakon napuštanja "ljubavne sobe", zbog sumnje da bi se odsustvo bezbednosnog nadzora moglo zloupotrebiti.

- Čim su izašli iz sobe, čuvari su ih ponovo pretresli i kod osuđenika pronašli 760 tableta i 24 grama amfetamina, te još sedam grama izmrvljenih tableta sa amfetaminom. Utvrđeno je da je devojka sve to nagurala u svoje telesne šupljine i na taj način narkotike prošvercovala u zatvor - napominje izvor.