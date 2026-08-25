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Dositej Todorovski, bivši prvak Srbije u boksu koji je sinoć pritvoren u Zagrebu, pošto ga je bivša partnerka prijavila za silovanje, nasilje u porodici i nezakonitu naplatu, više puta se nakon privođenja žalio na loše zdravstveno stanje zbog čega je intervenisala Hitna pomoć dok je čekao saslušanje.

Prema pisanju Jutarnjeg lista, Todorovskog je uhapsila zagrebačka policija, a na predlog tužilaštva istražni sudija odredio mu je pritvor zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svedoke, ponovi krivično delo ili pobegne, iako osim srpskog ima i hrvatsko državljanstvo.

- Dok je bio smešten u Jedinici za zadržavanje i dopremu zagrebačke policije, gde je čekao ispitivanje u tužilaštvu, u nekoliko je navrata policija zbog njegovih zdravstvenih tegoba zvala Hitnu pomoć. Žalio se na niz zdravstvenih problema - navodi Jutarnji list.

Bivšeg boksera, koji je posle završetka sportske karijere počeo da se bavi privatnim biznisom, prema navodima krivične prijave, bivša partnerka je prijavila zbog, kako je navela, silovanja u stanu u Zagrebu, u kom su zajedno živeli. Prema njenim optužbama, pre nego što ju je silovao, Todorovski joj je stavio lanac oko vrata i tako je vukao do stana.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Nakon što je odlučila da pobegne od njega i ode u Srbiju, navodno joj je slao preteće poruke u kojima je, navodno, pisao: "Živa nećeš izaći iz Srbije. Doći će ti tamo moj kum ako mi ne vratiš novac".

Na saslušanju, kako prenose hrvatski mediji, bivši bokser je negirao navode bivše partnerke o psihičkom i fizičkom zlostavljanju.

- Todorovski tvrdi da mu je žena koja ga je prijavila dugovala 1.080 evra, jer joj je on toliko pozajmio, ali mu ona nije vraćala. Izjavio je i da ga je, nakon što se u subotu vratila u Hrvatsku, odmah prijavila policiji. Ona je, s druge strane, izjavila da joj je on prethodno uplatio samo 100 evra - prenose mediji.

Todorovski je na saslušanju izjavio navodno i da je student prava i vlasnik privatne firme. Naveo je da se u Hrvatsku preselio zbog ljubavi i da je zbog toga svoj privatni biznis proširio na Zagreb i primorje. Naveo je i da mesečno zarađuje između 10.000 i 15.000 evra.

Tokom ispitivanja, kako dodaju, zatražio je da se o njegovom hapšenju obavesti i Konzulat Srbije.