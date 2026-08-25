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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su S.Ž. (47) zbog sumnje da je počinila jezivo nasilje u porodici i pretukla svoje stare i nemoćne roditelje, oca (81) i majku (73).

Sve se dogodilo u njihovoj kući u okolini Barajeva, gde je nakon žestoke rasprave osumnjičena nasrnula na majku i oca i nanela im telesne povrede. Nakon prijave, policijska patrola je ubrzo stigla, a prizor koji su zatekli ostavio je sve u šoku. Osumnjičena je jedva stajala na nogama, a alkotestiranjem je, kako piše Telegraf, utvrđeno da je u krvi imala oko tri promila alkohola.

Povređeni su hitno prevezeni u bolnicu. Nakon detaljnog pregleda i ukazane lekarske pomoći, lekari su ih otpustili na kućno lečenje.

S.Ž. je odmah lišena slobode i određeno joj je policijsko zadržavanje do 48 sati, kako zbog optužbi za nasilje u porodici, tako i radi obaveznog trežnjenja u službenim prostorijama. Nakon isteka zadržavanja, osumnjičena žena će uz odgovarajuću krivičnu prijavu biti privedena nadležnom tužilaštvu na saslušanje.

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