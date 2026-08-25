ĆERKA PRETUKLA NEMOĆNE RODITELJE, POLICIJA JE ZATEKLA MORTUS PIJANU: Jezivo porodično nasilje kod Barajeva, alkotest šokirao sve
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su S.Ž. (47) zbog sumnje da je počinila jezivo nasilje u porodici i pretukla svoje stare i nemoćne roditelje, oca (81) i majku (73).
Sve se dogodilo u njihovoj kući u okolini Barajeva, gde je nakon žestoke rasprave osumnjičena nasrnula na majku i oca i nanela im telesne povrede. Nakon prijave, policijska patrola je ubrzo stigla, a prizor koji su zatekli ostavio je sve u šoku. Osumnjičena je jedva stajala na nogama, a alkotestiranjem je, kako piše Telegraf, utvrđeno da je u krvi imala oko tri promila alkohola.
Povređeni su hitno prevezeni u bolnicu. Nakon detaljnog pregleda i ukazane lekarske pomoći, lekari su ih otpustili na kućno lečenje.
S.Ž. je odmah lišena slobode i određeno joj je policijsko zadržavanje do 48 sati, kako zbog optužbi za nasilje u porodici, tako i radi obaveznog trežnjenja u službenim prostorijama. Nakon isteka zadržavanja, osumnjičena žena će uz odgovarajuću krivičnu prijavu biti privedena nadležnom tužilaštvu na saslušanje.