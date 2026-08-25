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Kraljevo ja zavijeno u crno nakon tragedije u kojoj je poginula petogodišnja devojčica. Ona je stradala sinoć oko 19 sati u Ulici Četvrtog kraljevačkog bataljona, kada je vozač automobila "seat ibica" J.A. (26) izleteo sa kolovoza i na trotoaru udario nekoliko pešaka.

On je pokosio majku i njeno dvoje dece, dok je otac, pukom srećom, izbegao udar vozila.

Teško povređena deca su iz Kraljeva sinoć prebačena u Dečiju bolnicu u Tiršovoj u Beogradu, dok je majka zadržana u kraljevačkoj bolnici sa teškim povredama.

Nažalost, devojčica je u jutarnjim satima podlegla povredama uprkos nadljudskim naporima lekara da je spasu.

Prema našim poslednjim informacijama iz kraljevačke Opšte bolnice "Studenica", majka i druga devojčica, starosti godinu i po dana, su u stabilnom stanju.

1/8 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća u Kraljevu Foto: Printskrin

- Jutros oko 7.30 časova su mi iz Tiršove javili da je povređena devojčica, nažalost, preminula. Dete od godinu i po dana je za sada u stabilnom stanju, ono je i dalje u Tiršovoj. Njihova majka zadržana je u našoj bolnici u Kraljevu sa politraumama ekstremiteta, odnosno i ruku i nogu. Ona je na intenzivnoj nezi i u svesnom je stanju - izjavila je za Kurir direktorka bolnice "Studenica" Mirjana Krčevinac.

Prema nezvaničnim informacijama, povređena beba ima teške telesne povrede glave i ekstremiteta.

Očevidac N.Č. ispričao je ranije za medije da je vozač seata J.A., krećući se velikom brzinom, izgubio kontrolu nad vozilom i udario u drugo vozilo. Nakon toga je prešao preko kolovoza na trotoar i direktno udario majku, ćerku i bebu koja je bila u kolicima.

Od siline udarca, njih troje je odbačeno sa obale keja niz obalu, sve do žice gradskog bazena. On kaže i da su brojni građani, među njima i mlađi i stariji sugrađani, odmah pritekli u pomoć i zajedničkim snagama izvukli povređenu decu i majku.

Snimak stravične nesreće osvanuo je i na društvenim mrežama, a na njemu se vidi niz saobraćajnih prekršaja koje je počinio bahati vozač, koji nije imao ni vozačku dozvolu.