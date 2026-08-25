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Na društvenim mrežma osvanuo je snimak stravične saobraćajne nesreće u Kraljevu u kojoj je vozač automobila "seat ibica" na trotoaru pokosio porodicu, majku i dvoje dece od pet i godinu i po dana. Nažalost, petogodišnja devojčica je jutros podlegla povredama u Dečjoj bolnici u Tiršovoj u Beogradu.

Na uznemirujućem snimku sa sigurnosnih kamera vidi se da je vozač "seata" velikom brzinom pretekao automobil ispred sebe i dok je pokušavao da se vrati u svoju traku, izgubio je kontrolu. Zadnji deo automobila se zaneo i udario najpre u automobl koji je dolazio iz suprotnog pravca, a onda je izleteo na trotoar na kom je bilo mnogo pešaka. Inače, kako se vidi na snimku sa sigurnosnih kamera, "seat" je preticao auto preko pune linije i ispred pešačkog prelaza!

Automobil je nakon nesreće izgledao jezivo, prednji deo je bio potpuno smrksna, što svedoči o silini udarca. Vozač je odmah nakon nesreće uhapšen i određen mu je pritvor, a rad istražnih organa je u toku.

Saobraćajna nesreća u Kraljevu Foto: Printskrin

Majka je sa teškim povredama zbrinuta u kraljevačkoj Opštoj bolnici "Studenica", a njeni sin od godinu i po dana i ćerka (5) su prevezeni u Dečju bolnicu u Tiršovoj u Beogradu. Sin je u stabilnom stanju, ali je devojčica, nažalost, u jutarnjim satima podlegla povredama.

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