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Veliki požar koji je izbio jutros nešto posle šest časova u magacinu kurirske službe D Express u Industrijskoj zoni u Novom Sadu, kako Kurir saznaje, lokalizovan je, a prema prvim i nezvaničnim informacijama, incidentu je prethodila eksplozija paketa u kojem su se nalazile bočice sa za sada nepoznatom tečnošću. U požaru su povređene dve osobe.

Tokom razgovora sa policijskim službenicima, povređena radnica A. M. izjavila je da je do nesreće došlo tokom rada sa pošiljkama. kako piše Telegraf.rspaket u kom su se nalazile bočice sa tečnošću slučajno joj je ispao iz ruku. Prilikom udara o pod, jedna bočica je eksplodirala, što je izazvalo lančanu reakciju i eksploziju ostalih posuda, a potom i izbijanje požara.

U požaru je, pored nje, povređen i mladić (23), a oboje su zbrinuti u Urgentnom centru Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine.

Požar u magacinu kurirske službe u Novom Sadu Foto: screenshot IG/192_rs

Prema informacijama nadležnih službi, požar je izbio iza tržnog centra, kod magacina za brzu poštu. Reč je o objektu ukupne površine oko 3.600 kvadratnih metara.

Požar lokalizovan

Vatrogasno-spasilačke ekipe brzo su reagovale, a požar je lokalizovan u 8.30 sati.

U gašenju su učestvovali pripadnici Vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Novog Sada, Temerina i Bačkog Petrovca, ukupno 18 vatrogasaca-spasilaca sa osam vozila, 17 članova DVD "Laza Kostić", "Petrovaradin", "Budisava" i "GSP" sa 5 vozila, 4 člana Rafinerije Novi Sad sa vozilom, 2 radnika JKP Čistoća sa vozilom i 3 radnika JKP Gradsko zelenilo sa vozilom. 

Prema navodima kompanije D Express, dve osobe koje su bile u objektu zadobile su lakše telesne povrede i zbrinute su u nadležnom medicinskom centru.

- Kompanija D Express u potpunosti sarađuje sa svim nadležnim organima u sanaciji posledica požara, kao i u sprovođenju svih istražnih radnji - navodi se u saopštenju kompanije.

Nadležni organi utvrđuju šta se tačno dogodilo, kao i sastav tečnosti koja se nalazila u bočicama.

Kompanija je zahvalila svim nadležnim službama na brzoj i profesionalnoj reakciji i navela da će javnost biti blagovremeno obaveštena o novim informacijama.

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