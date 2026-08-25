OTKRIVENO KO JE POKOSIO MAJKU I DVOJE DECE NA TROTOARU U KRALJEVU: Vozio bez vozačke dozvole, pa izazvao stravičnu nesreću, jedno dete preminulo
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu, uhapsili su J.A. (26) iz Kraljeva zbog osnovane sumnje da je juče oko 19 časova izazvao tešku saobraćajnu nesreću u tom gradu. U nesreći je povređeno pet osoba, uključujući i dvoje dece od kojih je jedno podleglo povredama u bolnici.
Kako je saopštio MUP, sumnja se da je J. A. izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
- On je, kako se sumnja, juče oko 19 časova, u Ulici 4. kraljevački bataljon u Kraljevu, upravljajući vozilom "seat“, prilikom preticanja udario u putničko vozilo "folksvagen" koje se kretalo iz suprotnog smera, a kojim je upravljao osamnaestogodišnji sugrađanin, nakon čega je prešao na pešačko-biciklističku stazu, gde je udario u drvo, a zatim i u pešake - saopšteno je iz MUP.
Kako se navodi u saopštenju, proverom je utvrđeno da osumnjičeni ne poseduje vozačku dozvolu.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.
Devojčica podlegla povredama
Kako dodaju, ovom prilikom teške telesne povrede opasne po život zadobila je petogodišnja devojčica, dok su teške telesne povrede zadobile njena tridesetdvogodišnja majka i jednogodišnja sestra, koja se nalazila u dečjim kolicima.
Tridesetpetogodišnji otac zadobio je lake telesne povrede, kao i tridesettrogodišnja putnica iz „seata“.
- Zbog zadobijenih povreda deca su prebačena u Univerzitetsku dečju kliniku u Beogradu, gde je petogodišnja devojčica preminula - dodaju iz MUP.