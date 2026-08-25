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J. A. (26) uhapšen je zbog sumnje da je izazvao tešku saobraćajnu nesreću u Kraljevuu kojoj je povređeno pet osoba, među kojima je bilo i dvoje dece, od kojih je jedno, nažalost, podleglo povredama u bolnici.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, nesreća se dogodila juče oko 19 časova u Ulici 4. kraljevački bataljon.

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Foto: screenshot IG/192_rs

Sumnja se da je J. A., upravljajući automobilom „seat“, prilikom preticanja udario u „folksvagen“ koji se kretao iz suprotnog smera. Za volanom drugog vozila bio je 18-godišnji mladić iz Kraljeva.

Nakon sudara, J. A. je, kako se sumnja, izgubio kontrolu nad vozilom, prešao na pešačko-biciklističku stazu, udario u drvo, a potom i u pešake.

Saobraćajna nesreća u Kraljevu Foto: Printskrin

U ovoj teškoj saobraćajnoj nesreći povređeno je ukupno pet osoba, uključujući dvoje dece. Jedno dete je, uprkos naporima lekara, podleglo zadobijenim povredama u bolnici.

Vozio bez vozačke dozvole

Policija je proverom utvrdila da J. A. nije posedovao vozačku dozvolu.

On je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

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