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Osnovni sud u Foči juče je ekspresno potvrdio optužnicu protiv Jovana C. (48) iz Niša, koja ga tereti da je dan ranije slomio nos menadžeru rafting kampa, koji mu je prethodno uzeo telefon. Kako otkrivaju Nezavisne novine, incident zbog kog je Nišlija optužen dogodio se u Foči, u mestu Bastasi.

Iz Policijske uprave Foča je saopšteno da su pripadnici ove uprave postupili po prijavi narušavanja javnog reda i mira u većem obimu koje se dogodilo u nedelju 23. avgusta, kada je, kako je navedeno, državljanin Srbije naneo teške povrede S.J.

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju je već sutradan, podiglo je optužnicu protiv Nišlije, te ju je isti dan potvrdio i Osnovni sud u Foči.

- Nišlija je optužen da je 23. avgusta oko 0.40, u mestu Bastasi, grad Foča, unutar rafting kampa, teško povredio menadžera kampa S.J. On je kao gost kampa svojim telefonom snimao narušavanje javnog reda i mira u čemu su učestvovali drugi gosti, nakon čega mu je prišao S.J., menadžer kampa i iz ruku mu istrgao mobilni telefon u nameri da izbriše video-snimak i dao se u beg - navedeno je u optužnici, prenose Nezavisne novine.

Prema optužnici, kada se menadžer udaljio par koraka, optuženi ga je sustigao.