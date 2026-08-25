CRNA GORA NUDI MILION EVRA ZA DVOJICU NAJTRAŽENIJA BEGUNCA: Potraga na terenu udarila u zid, niko ne zna gde su Zvicer i Milović?
Crna Gora ponudila je po pola miliona evra za informacije koje bi pomogle u hapšenju vođe kavačkog klana Radoja Zvicera (42) i bivšeg policajca Ljube Milovića (43), a prema pisanju portala Borba, trenutak za raspisivanje nagrade nije slučajan i to znači da je "potraga na terenu udarila u zid".
- Raspisivanje nagrada od po pola miliona evra za informacije o Zviceru i Miloviću prelomna je tačka u višegodišnjoj potrazi za ključnim figurama kavačkog klana. Ipak, činjenica da se ovaj potez povlači godinama nakon njihovog bekstva usmerava pažnju na same razloge kašnjenja - navode oni i dodaju da su u bezbednosnoj praksi javne novčane nagrade retko prvi korak u potrazi.
Državne institucije, kako pojašnjavaju, se primarno oslanjaju na tajne mere, razmenu podataka putem Interpola i Evropola i operativni rad na terenu.
- Raspisivanje nagrada obično signalizira da su tradicionalni kanali iscrpljeni i da je potraga na terenu udarila u zid. S druge strane, postojala je i bojazan da bi rano nuđenje novca zatrpalo policiju hiljadama lažnih dojava i skrenulo fokus sa tajnih operacija - navode oni, zbog čega je izabran baš ovaj trenutak da se za dvojicom najtraženijih begunaca ponudi novčana nagrada.
- Tajming ove odluke nije slučajan. Činjenica da su Zvicer i Milović godinama van domašaja pravde stvorila je ozbiljan teret za bezbednosni sektor. Nuđenje milionskog iznosa predstavlja pokušaj promene taktike - udar na logističku mrežu begunaca. U svijetu organizovanog kriminala, novac ove razmere osmišljen je kao motivacija za insajdere da prekinu pakt ćutanja - pojašnjavaju šta bi mogao da bude razlog.
Prema njihovim navodima, visoka nagrada može doneti nove tragove ali ostaje otvoreno pitanje da li se sa ovim potezom zakasnilo.
- Milion evra na stolu jeste snažna poruka, ali bez čvrste međunarodne koordinacije i zatvaranja bezbednosnih rupa koje su uopšte omogućile njihovo bekstvo, sam novac neće biti dovoljan za njihovo privođenje pravdi - zaključuje crnogorski portal Borba.
Uprava policije, podsetimo, juče je pozvala građane koji "raspolažu relevantnim i proverljivim informacijama" da ih, na propisan način, dostave nadležnim organima, uz obećanu novčanu nagradu od pola miliona evra za informacije koje mogu pomoći u hapšenju odbeglog policaja Ljuba Milovića, za kojim je raspisana crvena poternica Interpola.
- Novčana nagrada za obaveštenja i informacije koje sadrže tačne podatke od značaja za direktno lociranje, pronalaženje i hapšenje Milovića obećana je na osnovu zakona, na predlog direktora Uprave policije - saopšteno je juče iz crnogorskog Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je navelo i da se u cilju "neposredne, poverljive i institucionalno zaštićene komunikacije obaveštenja dostavljaju isključivo ličnim obraćanjem direktoru Uprave policije, ili pomoćniku direktora nadležnom za borbu protiv kriminala, ili načelniku Specijalnog policijskog odjeljenja".
Iz policije su naglasili da će osoba koja dostavlja podatke o Miloviću, kao i Zviceru kao i njen identitet u potpunosti biti zaštićeni.
- Pravo na nagradu ne pripada osobi koja je već raspolagala podacima kojima Uprava policije raspolaže, policijskim službenicima i članovima njihove uže porodice, kao ni osobama koje su na bilo koji način učestvovale u izvršenju krivičnih dela za koja je raspisana međunarodna potjernica.
Za Ljubom Milovićem, koji važi za jednog od najbližih saradnika Radoja Zvicera, podsetimo, traga se zbog stvaranja kriminalne organizacije, pomaganje u pokušaju ubistva, šverca droge, nedozvoljenog držanja oružja kao i pranja para.
Podsetimo, on je nedavno osuđen na četiri godine zatvora zbog toga što je 2020. vođi kavačkog klana Radoju Zviceru odavao podatke o kretanju šefa suprotstavljenog škaljarskog klana, Jovana Vukotića koji je ubijen u Istanbulu.
Prema pisanju crnogorskih medija, policajac Ljubo Milović bio je u direktnoj komunikaciji sa Zvicerom i koristio je nadimke na Skaju Oficir i Zli poručnik.
Inače, samo četiri dana ranije, crnogorska policija ponudila je identičnu nagradu od pola miliona evra za onog ko dostavi informaciju koja bi dovela do lociranaja i hapšenja Zvicera.
- Uprava policije poziva građane koji raspolažu relevantnim i proverljivim informacijama koje mogu doprineti pronalaženju i lišenju slobode međunarodno traženog lica Radoja Zvicera da ih, na propisan način, dostave nadležnim organima - saopšteno je tada iz crogorske policije.
Kao i u slučaju najbližeg saradnika vođe kavačkog klana, policija je obećala potpunu zaštitu identiteta za osobu koja ovu informaciju dostavi.
Nagradu za lociranje i hapšenje Zvicera, podsetimo, pre crnogorske ponudila je i austrijska policija. Oni su svakom ko dostavi informaciju o tome gde se skriva vođa kavčana ponudili nagradu od 20.000 evra.
Crnogorska policija, podsetimo, više puta je tokom prethodnih godina pretresala kuću i druge objekte koje u svom vlasništvu imaju Radoje Zvicer i njegova supruga Tamara. Inače, interesantno je da dok policija traga za njenim mužem koji se tereti za organizovanje kriminalne grupe, više ubistava kao i šverc droge, Tamara Zvicer živi u okolini Kotora.
Tamara Zvicer, podsetimo, javnosti je postala poznata posle pokušaja ubistva njenog muža u maju 2020. u Kijevu. Ona je tada uzela pištolj teško ranjenog Radoja Zvicera, pojurila napadače i zapucala na njih.
Upravo Zvicer i Ljubo Milović, dok je još Zvicer leža u bolnici u Ukrajini, komentarisali su navodno preko Skaja kako je Tamara Zvicer spasila muža.
Ljubo Milović: Kako si ženu obučio, ali srce se ne može obučiti, svaka joj čast... Prvi dan su o tebi pričali svi živi kako si odreagovao, a onda više nisi bio tema. Od tada se samo o njoj priča, od kad je slika izašla sa oružjem.
Šef klana, prema presretnutim porukama, priznaje da je i njega iznenadila.
Radoje Zvicer: Ja ulećem u lokal i srećemo se na vrata, desna ruka u torbicu, ona mi grabi utoku i trči za njima... Reko, gde ode, što je ovo, evo je vraća se i kaže: "Pobegle p****"
Ljubo Milović: E, bogami je vuk, baš sam se iznenadio. Čudo.
Radoje Zvicer: Sreću smo imali veliku, jer tu gde mi je bio ulaz, su još dvoje bili... Držao sam ga u torbicu (pištolj) na početak lokala, nisam mogao za njima ali bi se branio.
Ljubo Milović u daljoj konverzaciji savetuje ranjenog Zvicera da pazi šta priča dok se oporavlja u bolnici.
- Da ne ispadne da pametujem, slušaj sad jedan zaključak brate, obrati pažnju na glasovne poruke, šta govoriš, da neozvuče prostorije gde te budu prebacali. O osetljivim temama piši poruke supruzi - navodi Milović.
Inače, Radoje Zvicer poslednji put je u Crnoj Gori viđen 2021.,a poternice za Zvicerom i Milovićem raspisala je i Srbija.