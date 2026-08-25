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Crna Gora ponudila je po pola miliona evra za informacije koje bi pomogle u hapšenju vođe kavačkog klana Radoja Zvicera (42) i bivšeg policajca Ljube Milovića (43), a prema pisanju portala Borba, trenutak za raspisivanje nagrade nije slučajan i to znači da je "potraga na terenu udarila u zid".

- Raspisivanje nagrada od po pola miliona evra za informacije o Zviceru i Miloviću prelomna je tačka u višegodišnjoj potrazi za ključnim figurama kavačkog klana. Ipak, činjenica da se ovaj potez povlači godinama nakon njihovog bekstva usmerava pažnju na same razloge kašnjenja - navode oni i dodaju da su u bezbednosnoj praksi javne novčane nagrade retko prvi korak u potrazi.

Državne institucije, kako pojašnjavaju, se primarno oslanjaju na tajne mere, razmenu podataka putem Interpola i Evropola i operativni rad na terenu.

Pripadnici kavačkog klana Foto: MUP RS

- Raspisivanje nagrada obično signalizira da su tradicionalni kanali iscrpljeni i da je potraga na terenu udarila u zid. S druge strane, postojala je i bojazan da bi rano nuđenje novca zatrpalo policiju hiljadama lažnih dojava i skrenulo fokus sa tajnih operacija - navode oni, zbog čega je izabran baš ovaj trenutak da se za dvojicom najtraženijih begunaca ponudi novčana nagrada.

- Tajming ove odluke nije slučajan. Činjenica da su Zvicer i Milović godinama van domašaja pravde stvorila je ozbiljan teret za bezbednosni sektor. Nuđenje milionskog iznosa predstavlja pokušaj promene taktike - udar na logističku mrežu begunaca. U svijetu organizovanog kriminala, novac ove razmere osmišljen je kao motivacija za insajdere da prekinu pakt ćutanja - pojašnjavaju šta bi mogao da bude razlog.

Prema njihovim navodima, visoka nagrada može doneti nove tragove ali ostaje otvoreno pitanje da li se sa ovim potezom zakasnilo.

- Milion evra na stolu jeste snažna poruka, ali bez čvrste međunarodne koordinacije i zatvaranja bezbednosnih rupa koje su uopšte omogućile njihovo bekstvo, sam novac neće biti dovoljan za njihovo privođenje pravdi - zaključuje crnogorski portal Borba.

Uprava policije, podsetimo, juče je pozvala građane koji "raspolažu relevantnim i proverljivim informacijama" da ih, na propisan način, dostave nadležnim organima, uz obećanu novčanu nagradu od pola miliona evra za informacije koje mogu pomoći u hapšenju odbeglog policaja Ljuba Milovića, za kojim je raspisana crvena poternica Interpola.

- Novčana nagrada za obaveštenja i informacije koje sadrže tačne podatke od značaja za direktno lociranje, pronalaženje i hapšenje Milovića obećana je na osnovu zakona, na predlog direktora Uprave policije - saopšteno je juče iz crnogorskog Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je navelo i da se u cilju "neposredne, poverljive i institucionalno zaštićene komunikacije obaveštenja dostavljaju isključivo ličnim obraćanjem direktoru Uprave policije, ili pomoćniku direktora nadležnom za borbu protiv kriminala, ili načelniku Specijalnog policijskog odjeljenja".

1/6 Vidi galeriju Selfi slike vođe kavačkog klana Foto: Printksrin

Iz policije su naglasili da će osoba koja dostavlja podatke o Miloviću, kao i Zviceru kao i njen identitet u potpunosti biti zaštićeni.

- Pravo na nagradu ne pripada osobi koja je već raspolagala podacima kojima Uprava policije raspolaže, policijskim službenicima i članovima njihove uže porodice, kao ni osobama koje su na bilo koji način učestvovale u izvršenju krivičnih dela za koja je raspisana međunarodna potjernica.

Za Ljubom Milovićem, koji važi za jednog od najbližih saradnika Radoja Zvicera, podsetimo, traga se zbog stvaranja kriminalne organizacije, pomaganje u pokušaju ubistva, šverca droge, nedozvoljenog držanja oružja kao i pranja para.

Podsetimo, on je nedavno osuđen na četiri godine zatvora zbog toga što je 2020. vođi kavačkog klana Radoju Zviceru odavao podatke o kretanju šefa suprotstavljenog škaljarskog klana, Jovana Vukotića koji je ubijen u Istanbulu.

Prema pisanju crnogorskih medija, policajac Ljubo Milović bio je u direktnoj komunikaciji sa Zvicerom i koristio je nadimke na Skaju Oficir i Zli poručnik.

Inače, samo četiri dana ranije, crnogorska policija ponudila je identičnu nagradu od pola miliona evra za onog ko dostavi informaciju koja bi dovela do lociranaja i hapšenja Zvicera.

Kuća Radoja Zvicera Foto: Kurir, Mup

- Uprava policije poziva građane koji raspolažu relevantnim i proverljivim informacijama koje mogu doprineti pronalaženju i lišenju slobode međunarodno traženog lica Radoja Zvicera da ih, na propisan način, dostave nadležnim organima - saopšteno je tada iz crogorske policije.

Kao i u slučaju najbližeg saradnika vođe kavačkog klana, policija je obećala potpunu zaštitu identiteta za osobu koja ovu informaciju dostavi.

Nagradu za lociranje i hapšenje Zvicera, podsetimo, pre crnogorske ponudila je i austrijska policija. Oni su svakom ko dostavi informaciju o tome gde se skriva vođa kavčana ponudili nagradu od 20.000 evra.

Crnogorska policija, podsetimo, više puta je tokom prethodnih godina pretresala kuću i druge objekte koje u svom vlasništvu imaju Radoje Zvicer i njegova supruga Tamara. Inače, interesantno je da dok policija traga za njenim mužem koji se tereti za organizovanje kriminalne grupe, više ubistava kao i šverc droge, Tamara Zvicer živi u okolini Kotora.

Tamara Zvicer, podsetimo, javnosti je postala poznata posle pokušaja ubistva njenog muža u maju 2020. u Kijevu. Ona je tada uzela pištolj teško ranjenog Radoja Zvicera, pojurila napadače i zapucala na njih.

1/5 Vidi galeriju Tamara Zvicer Foto: Drustvene Mreže, Instagram

Upravo Zvicer i Ljubo Milović, dok je još Zvicer leža u bolnici u Ukrajini, komentarisali su navodno preko Skaja kako je Tamara Zvicer spasila muža.

Ljubo Milović: Kako si ženu obučio, ali srce se ne može obučiti, svaka joj čast... Prvi dan su o tebi pričali svi živi kako si odreagovao, a onda više nisi bio tema. Od tada se samo o njoj priča, od kad je slika izašla sa oružjem.

Šef klana, prema presretnutim porukama, priznaje da je i njega iznenadila.

Radoje Zvicer: Ja ulećem u lokal i srećemo se na vrata, desna ruka u torbicu, ona mi grabi utoku i trči za njima... Reko, gde ode, što je ovo, evo je vraća se i kaže: "Pobegle p****"

Ljubo Milović: E, bogami je vuk, baš sam se iznenadio. Čudo.

Radoje Zvicer: Sreću smo imali veliku, jer tu gde mi je bio ulaz, su još dvoje bili... Držao sam ga u torbicu (pištolj) na početak lokala, nisam mogao za njima ali bi se branio.

Ljubo Milović u daljoj konverzaciji savetuje ranjenog Zvicera da pazi šta priča dok se oporavlja u bolnici.

- Da ne ispadne da pametujem, slušaj sad jedan zaključak brate, obrati pažnju na glasovne poruke, šta govoriš, da neozvuče prostorije gde te budu prebacali. O osetljivim temama piši poruke supruzi - navodi Milović.