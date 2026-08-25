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Novosadska policija brzom i efikasnom akcijom rasvetlila jezivo razbojništvo u Ulici Braće Popović, osumnjičeni M. K. uhapšen nakon detaljnog pretresa stana.

Pripadnici Kriminalističke policije Policijske uprave u Novom Sadu uspešno su rasvetlili jezivo razbojništvo koje je uznemirilo javnost, a koje je počinjeno 7. avgusta u Ulici Braće Popović. Zahvaljujući predanom i kontinuiranom operativnom radu na terenu, novosadski inspektori identifikovali su i lišili slobode osumnjičenog M. K. (24) iz Novog Sada.

Drama na šestom spratu

Prava drama odigrala se oko 22.20 časova u liftu jedne stambene zgrade, kada je osumnjičeni s leđa napao dvadesetogodišnju studentkinju L. N. iz Šapca. Kako bi osigurao dovoljno vremena, devojci nije dao da pobegne i jednom rukom je davio, dok je drugom pritisnuo dugme za šesti sprat.

Nakon što su se vrata na poslednjem spratu otvorila, on je iz ruku preplašene i šokirane devojke otrgao mobilni telefon, a potom se dao u beg niz stepenice u nepoznatom pravcu.

Pretres stana doneo ključne dokaze

Ovaj slučaj, koji je izazvao veliku uznemirenost među stanarima i građanima Novog Sada, rešen je detaljnim operativnim radom. Na osnovu naredbe Osnovnog suda, policija je izvršila pretres stana koji koristi osumnjičeni M. K. i tom prilikom pronašla garderobu koju je nosio u vreme napada, čime su obezbeđeni neoborivi materijalni dokazi koji ga direktno povezuju sa zločinom.

Brza i profesionalna reakcija novosadske policije još jednom je potvrdila da bezbednost građana, a posebno žena i studenata, ostaje apsolutni prioritet. Ova uspešna akcija dolazi u svetlu pojačanih aktivnosti i novih bezbednosnih mera koje sprovodi Policijska uprava pod vođstvom novog načelnika, koji insistira na nultoj toleranciji prema nasilju i brzom privođenju pravdi svih izvršilaca imovinskih i nasilnih delikata.

Osumnjičenom M. K. je određeno zadržavanje i on će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje nadležnom javnom tužiocu u Novom Sadu.