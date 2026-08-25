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Petogodišnja devojčica preminula je od posledica teških povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ponedeljak uveče u Kraljevu. U nesreći su teško povređeni i njena majka i jednogodišnja sestra, dok je otac nakon zbrinjavanja pušten na kućno lečenje.

Povređene devojčice su iz kraljevačke bolnice hitno transportovane u Beograd. Iz Univerzitetske dečje klinike „Tiršova“ zvanično su se oglasili saopštenjem.

"U Univerzitetsku dečju kliniku 'Tiršova' u ponedeljak, 24. 8. 2026. godine u 21:56 časova, vozilom Hitne medicinske pomoći uz medicinsku pratnju dovezena su dva deteta povređena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu. Pacijentkinja (1) primljena je radi opservacije i mogućeg hirurškog lečenja zbog povrede glave. Sve vreme hospitalizacije bila je stabilnog opšteg stanja, bez neurološkog deficita, tako da se dete otpušta kući 25. avgusta. Pacijentkinja (5) primljena je u jedinicu intenzivnog lečenja zbog multiplih povreda nastalih u saobraćajnom traumatizmu. Uprkos svim primenjenim merama lečenja i suportivne terapije, došlo je do letalnog ishoda u 4:30 časova ujutru", navodi se u saopštenju dečije klinike.

Ranije se za Kurir oglasila direktorka bolnice "Studenica" Mirjana Krčevinac, gde je zbrinuta povređena majka (30).

- Pacijentkinja je zadržana u našoj bolnici u Kraljevu sa politraumama ekstremiteta, odnosno i ruku i nogu. Ona je na intenzivnoj nezi i u svesnom je stanju

Kako je saopštio MUP, nesreća se dogodila juče oko 19 časova u Ulici 4. kraljevački bataljon.

Sumnja se da je J. A., upravljajući automobilom „seat ibica“, prilikom preticanja udario u „folksvagen“ koji se kretao iz suprotnog smera.

Nakon sudara, on je, kako se sumnja, izgubio kontrolu nad vozilom, prešao na pešačko-biciklističku stazu, udario u drvo, a potom i u pešake.