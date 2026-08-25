BEBA POVREĐENA U KRALJEVU OTPUŠTENA NA KUĆNO LEČENJE: Oglasili se iz "Tiršove" i otkrili da je njena sestra preminula na intenzivnoj nezi
Petogodišnja devojčica preminula je od posledica teških povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ponedeljak uveče u Kraljevu. U nesreći su teško povređeni i njena majka i jednogodišnja sestra, dok je otac nakon zbrinjavanja pušten na kućno lečenje.
Povređene devojčice su iz kraljevačke bolnice hitno transportovane u Beograd. Iz Univerzitetske dečje klinike „Tiršova“ zvanično su se oglasili saopštenjem.
"U Univerzitetsku dečju kliniku 'Tiršova' u ponedeljak, 24. 8. 2026. godine u 21:56 časova, vozilom Hitne medicinske pomoći uz medicinsku pratnju dovezena su dva deteta povređena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu. Pacijentkinja (1) primljena je radi opservacije i mogućeg hirurškog lečenja zbog povrede glave. Sve vreme hospitalizacije bila je stabilnog opšteg stanja, bez neurološkog deficita, tako da se dete otpušta kući 25. avgusta. Pacijentkinja (5) primljena je u jedinicu intenzivnog lečenja zbog multiplih povreda nastalih u saobraćajnom traumatizmu. Uprkos svim primenjenim merama lečenja i suportivne terapije, došlo je do letalnog ishoda u 4:30 časova ujutru", navodi se u saopštenju dečije klinike.
Ranije se za Kurir oglasila direktorka bolnice "Studenica" Mirjana Krčevinac, gde je zbrinuta povređena majka (30).
- Pacijentkinja je zadržana u našoj bolnici u Kraljevu sa politraumama ekstremiteta, odnosno i ruku i nogu. Ona je na intenzivnoj nezi i u svesnom je stanju
Kako je saopštio MUP, nesreća se dogodila juče oko 19 časova u Ulici 4. kraljevački bataljon.
Sumnja se da je J. A., upravljajući automobilom „seat ibica“, prilikom preticanja udario u „folksvagen“ koji se kretao iz suprotnog smera.
Nakon sudara, on je, kako se sumnja, izgubio kontrolu nad vozilom, prešao na pešačko-biciklističku stazu, udario u drvo, a potom i u pešake.
Policija je proverom utvrdila da J. A. nije posedovao vozačku dozvolu. On je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.