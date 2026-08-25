Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. S. (46) i M. M. (42) iz okoline Doljevca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim delom teška telesna povreda.

- Njih dvojica se sumnjiče da su 24. avgusta, na jednoj benzinskoj pumpi u okolini Doljevca, najpre udarali i šutirali četrdesettrogodišnjeg muškarca, a potom ga tukli staklenom flašom i metalnim predmetom - piše u saopštenju PU NIš.

Povređeni muškarac je sa teškim telesnim povredama zbrinut u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš.

Intenzivnim operativnim radom policija je identifikovala i uhapsila osumnjičene.

D. S. i M. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Ne propustiteHronikaPRE SILOVANJA JOJ STAVIO LANAC OKO VRATA I VUKAO PO STANU? Partnerka iznela jezive optužbe protiv bivšeg boksera, tvrdi i da joj je pretio: ŽIVA NEĆEŠ IZ SRBIJE
Dositej Todorovski
Hronika"OBOGATIO SAM SE, HTELI SU DA ME OTMU" ŠOKANTNA ODBRANA UHAPŠENOG KAVČANINA NA KRITU! Uroš Ninković pokušao da napusti grčko ostrvo, sad se pravda!
NInkovic.jpg
HronikaOGLASILO SE TUŽILAŠTVO O UBICI OCA IZ SMEDEREVA: Nesrećni čovek udaran po glavi i telu dok nije izdahnuo!
WhatsApp Image 2026-08-01 at 17.14.25 (3).jpeg
HronikaPOLICAJCU DAO "POKLON" DA MU NE PRETRESA KAMION: Muškarac iz Glogovca uhapšen zbog davanja mita!
Saobraćajac