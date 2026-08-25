PRETUKLI ČOVEKA NA PUMPI, PA GA UDARALI STAKLENOM FLAŠOM: Brutalna tuča kod Doljevca, muškarac zadobio stravične povrede
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. S. (46) i M. M. (42) iz okoline Doljevca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim delom teška telesna povreda.
- Njih dvojica se sumnjiče da su 24. avgusta, na jednoj benzinskoj pumpi u okolini Doljevca, najpre udarali i šutirali četrdesettrogodišnjeg muškarca, a potom ga tukli staklenom flašom i metalnim predmetom - piše u saopštenju PU NIš.
Povređeni muškarac je sa teškim telesnim povredama zbrinut u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš.
Intenzivnim operativnim radom policija je identifikovala i uhapsila osumnjičene.
D. S. i M. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.