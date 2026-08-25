Policija u teretnom vozilu osumnjičenog iz Kraljeva pronašla ukupno tri kilograma droge
PU Novi Sad
U KAMIONU SKRIVAO DROGU! Policija zatekla šok prizor pretresom, Kraljevčanin odmah uhapšen
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, efikasnim operativnim radom uhapsili su I. M. (51) iz Kraljeva, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Pregledom teretnog vozila osumnjičenog, policija je pronašla dva kilograma kokaina i kilogram heroina.
Osumnjičenom je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
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