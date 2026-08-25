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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, efikasnim operativnim radom uhapsili su I. M. (51) iz Kraljeva, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pregledom teretnog vozila osumnjičenog, policija je pronašla dva kilograma kokaina i kilogram heroina.

Osumnjičenom je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu. 

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