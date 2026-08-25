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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova proveravaju navode i sve okolnosti događaja nakon što je jedna starija žena prijavila da je napadnuta u Požeškoj ulici na Banovom brdu u Beogradu.

- Prema prvim informacijama, prijavljeno je da je napadnuta u ulazu u zgradu. Policijski službenici trenutno proveravaju sve okolnosti događaja i utvrđuju šta se tačno dogodilo - kaže izvor nezvanično.

Za sada nema više zvaničnih informacija o incidentu, niti je poznato da li je žena zadobila povrede i koje.