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Rođaci, prijatelji i komšije porodice, koja je sinoć oko 19 sati pokošena na trotoaru u Kraljevu, skrhani su bolom nakon gubitka peotogodišnje devojčice koja je nastradala u ovoj nesreći.

Ona je poginula kada je, kako se sumnja, vozač "seata" J.A. (26) nakon niza saobraćajnih prekršaja, koji su zabeleženi nadzornim kamerama, velikom brzinom uleteo na trotoar na kojem se šetao vleiki broj ljudi, a među njima i roditelji sa dve ćerkice od pet i godinu dana. Majka i devojčice su pokošeni, dok je otac uspeo da izbegne udar.

Petogodišnja devojčica preminula je jutros oko 4.30 sati u bolnici u Tiršovoj, u Beogradu, dok je njena sestra od godinu dana, danas puštena na kućno lečenje. Njihova majka zbrinuta je u Opštoj bolnici "Studenica" sa teškim prelomima ruku i nogu, ali je u svesnom stanju na intenzivnoj nezi.

J.A. uhapšen na mestu nesreće Foto: screenshot IG/192_rs

- Mlađa devojčica je prebačena u Tiršovu i, hvala bogu, biće dobro. Njihovu majku je ovaj vozač unakazio, izlomio ju je celu, čeka se da bude transportovana iz Kragujevca za Beograd. Ovo je velika tuga, velika tragedija. Mučeni otac devojčica ne zna šta će od sebe, njemu je život stao, kao i svima nama kad je naša lepotica zauvek zatvorila okice, ali mora da se bori za njih dve - rekla je rođaka porodice za Republiku.

Policija je proverom utvrdila da J. A. nije posedovao vozačku dozvolu. On je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Komšije unesrećene porodice kažu da očekuju drakonsku kaznu za uhapšenog vozača.