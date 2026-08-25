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Petogodišnja devojčica, koja je povređena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu, kada je automobil izleteo sa kolovoza i na trotoaru udario nekoliko pešaka, preminula je u Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj.

1/8 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća u Kraljevu Foto: Printskrin

Ispred klinike u Tiršovoj nalazio se reporter Kurira Luka Velimirović koji je izneo poslednje informacije u vezi stravične saobraćajne nesreće u Kraljevu.

- Devojčica je nažalost preminula, a dečak od godinu i po dana je takođe transportovan iz Kraljeva u Beograd, a kako saznajemo lekari se i dalje bore za njegov život. Majka se trenutno nalazi u KC u Kraljevu sa težim telesnim povredama. Incident se desio 24. avgusta u 19 časova kada je vozač iz suprotnog smera izgubilo kontrolu, udario u drugo vozile i preleteo trotoar gde je udario nekoliko pešaka uključujući i majku sa dvoje dece - izveštava Velimirović, pa dodaje:

- Najjezivije je što su majka i deca poleteli desetak metara nakon udarca i sve troje su udarili u ogradu obližnjeg bazena.

01:47 Novinar Kurira ispred klinike u Tiršovoj nakon strašne saobraćajne nesreće u Kraljevu Izvor: Kurir televizija

Vozio bez dozvole

Da podsetimo, navodi se da je osumnjičeni J.A. (26) vozio bez vozačke dozvole, a određeno mu je zadržavanje do 48 sati nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

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Kurir.rs

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