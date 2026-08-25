"DEVOJČICA IZ KRALJEVA JE PREMINULA, DEČAKU SE I DALJE BORE ZA ŽIVOT" Reporter Kurira ispred Tiršove gde je smešten mališan: Evo koje su poslednje informacije
Petogodišnja devojčica, koja je povređena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu, kada je automobil izleteo sa kolovoza i na trotoaru udario nekoliko pešaka, preminula je u Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj.
Ispred klinike u Tiršovoj nalazio se reporter Kurira Luka Velimirović koji je izneo poslednje informacije u vezi stravične saobraćajne nesreće u Kraljevu.
- Devojčica je nažalost preminula, a dečak od godinu i po dana je takođe transportovan iz Kraljeva u Beograd, a kako saznajemo lekari se i dalje bore za njegov život. Majka se trenutno nalazi u KC u Kraljevu sa težim telesnim povredama. Incident se desio 24. avgusta u 19 časova kada je vozač iz suprotnog smera izgubilo kontrolu, udario u drugo vozile i preleteo trotoar gde je udario nekoliko pešaka uključujući i majku sa dvoje dece - izveštava Velimirović, pa dodaje:
- Najjezivije je što su majka i deca poleteli desetak metara nakon udarca i sve troje su udarili u ogradu obližnjeg bazena.
Vozio bez dozvole
Da podsetimo, navodi se da je osumnjičeni J.A. (26) vozio bez vozačke dozvole, a određeno mu je zadržavanje do 48 sati nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.
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