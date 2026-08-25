Prednji deo jednog od vozila je potpuno uništen.
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STRAVIČNA NESREĆA KOD VRŠCA Jedna osoba poginula, automobili smrskani (FOTO)
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Jedna osoba je poginula, dok je druga teško povređena u nesreći koja se dogodila na putu između Vlajkovca i Uljme, kod Vršca.
U sudaru su učestvovala dva putnička automobila, a snimci sa mesta nesreće ukazuju na veoma jak udar. Nakon sudara, vozila su završila na različitim stranama kolovoza, dok su delovi automobila i brojni ostaci rasuti po putu.
Prednji deo jednog od vozila je potpuno uništen.
Na mesto nesreće izašli su pripadnici policije, vatrogasno-spasilačkih jedinica i ekipe hitne pomoći. Istraga je u toku, a okolnosti pod kojima je došlo do sudara biće utvrđene tokom istrage.
Vozačima se savetuje dodatni oprez na ovoj deonici puta.
Kurir.rs/Vrsaconline
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