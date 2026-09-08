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Volfgang Priklopil imao je 35 godina kada je oteo desetogodišnju Natašu. U komšiluku ga opisuju kao tihog i zatvorenog čoveka sa problemima u kontaktu sa okolinom.

Priklopil je beli kombi, kojim je oteo devojčicu, kupio dosta ranije, dok je u kući već imao napravljen skriveni podzemni prostor od pet kvadrata bez prozora u kojem je Nataša bila zatočena.

Nataša je posle bekstva nakon osam godina, prostoriju opisivala kao mesto u kojem je provela najteže godine života. Život u zatočeništvu obeležili su strah, uskraćivanje hrane i potpuna kontrola otmičara. Kontrolisao je praktično svaki deo njene svakodnevnice od hrane i odeće, do kretanja i kontakta sa spoljnim svetom.

"Davao mi je malo da jedem, malo odeće, ponižavao me je, terao da radim teške poslove i obrijao mi je glavu. Divio se Hitleru i želeo je da se osećam kao žrtve nacizma", opisala je ukratko užas koji je doživela.

Priklopil je tvrdio da je egipatski bog, a od Nataše je zahtevao da mu se obraća sa "Gospodaru". Kako je ona odrastala i iskazivala sve više bunta, to je on postajao okrutniji - počeo je da je tuče i do 200 puta nedeljno, uskraćivao joj je hranu, terao da čisti kuću polugola, držao je izlovanu u mraku.

Foto: Printscreen Oe24.at

U jednom trenutku imala je samo 38 kilograma. Takođe, ponekad je pisala dnevnik na toalet papiru, koji je skrivala od otmičara.

"Najmanje 60 udaraca u lice. Deset do 15 udaraca pesnicom u glavu, izazvali su mi mučninu. Jedan udarac pesnicom iz sve snage u moje desno uvo", zapisala je na jednom listu.

Nataša nije želela puno da priča o seksualnom zlostavljanju koje je pretrpela, ali je istakla da ga je bilo manje. Preklopil ju je vezivao za svoj krevet, ali je samo želeo da se maze.

Celokupna stvarnost navela je Natašu da u par navrata pokuša da digne ruku na sebe. Ono što ju je spasilo jeste vizija koju je imala u jednom trenutku - sanjala je stariju verziju sebe koja joj govori: "Izvući ću te odavde, obećavam ti. Sada si premlada. Ali, kada napuniš 18 godina, ja ću savladati kidnapreda i osloboditi te iz zatvora".

Foto: Profimedia/Youtube

Greška otmičara i bekstvo Nataše

Bio je 23. avgust 2006. kada je Priklopil naredio Nataši da očisti njegovo vozilo, a ubrzo mu je zazvonio telefon. Zbog buke usisivača se pomerio, a tu je, tada osamnaestogodišnja Nataša, videla svoju priliku koju je odmah iskoristila. Nataša je trčeći izašla iz dvorišta u austrijskom gradiću Štrashof i potražila pomoć od prvih ljudi.

Posle nekoliko minuta trčanja prišla je komšinici koja je pozvala policiju. Policija je brzo utvrdila njen identitet, a ljudi u blizini su ostali u šoku kada su čuli o čemu se radi.

Samoubistvo u Beču

Priklopil je shvatio da je Nataša pobegla, te je nakon toga on pobegao u Beč. Nakon nekoliko sati, kada je stigao tamo, oduzeo je sebi život tako što se bacio pod prigradski voz.

Kidnapovanje se dogodilo naizgled običnog ponedeljka kada je Nataša u 7 i 45 ujutru krenula u školu. Ipak, jedna učenica je kasnije rekla policiji da je videla kako neko ubacuje devojčicu u beli kombi i to je postao glavni trag za istragu. Policija je tada proverila oko 700 takvih kombija, ali neuspešno.

1/10 Vidi galeriju Nataša Kampuš Foto: Profimedia

Međutim, pet nedelja nakon otmice, policija je pokucala na vrata Priklopila zbog vozila koje odgovara prethodnom opisu. On je tvrdio da vozilo koristi isključivo za građevinske radove, što je policija i proverila, te pronašla građevinski šut i alat, pa nije bilo dovoljno razloga za pretres kuće.

Život nakon 8 godina zatočeništva

Nakon njenog bekstva, priča o osam godina života u zatočeništvu odjeknula je u novinama i na televizijama, pa su mediji obilazili na mestima u kojima se Nataša nalazila i nudili novac za ekskluzivne intervjue, a pominjale su se sume i od 300.000 evra.

Nataša je jedno vreme bila pod brigom psihologa, socijalnih radnika i advokata zbog ogromnog javnog pritiska. Usled velikih i trajnih trauma, uspela je da napiše autobiografsku knjigu "3.096 dana" po kojoj je snimljen film.

Kupovila kuću u kojoj je bila zarobljena

Možda i najneobičniji detalj ove priče vezuje se za njenu kupovinu kuće u kojoj je bila rob. To je izazvalo ogromne reakcije javnosti. Ona je tu odluku opravdala jer nije htela da kuća dospe u ruke ljudi koji bi od toga napravili atrakciju. Podzemna prostorija u kojoj je bila zatočena ubrzo je zatrpana i zatvorena.

Zadržala je, osim kuće, i njegov automobil. Provodi vikende u kući u kojoj joj je uništeno detinjstvo i spava u istoj sobi u kojoj je bila zatočena.

1/13 Vidi galeriju Nataša Kampuš Foto: Printscreen YouTube, YouTube/Printscreen

(Mondo/Kurir)

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