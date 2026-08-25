Slušaj vest

Osnovni sud u Leskovcu odredio je meru zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja osumnjičenom K. A. iz Leskovca, zbog sumnje da je 21. avgusta teško povredio sugrađanina J. B. i doveo njegov život u direktnu opasnost.

Krvavi incident dogodio se oko 23.42 časa u Ulici Zeke Buljubaše u Leskovcu.

Od udarca pao na asfalt

Kako saopštava Osnovni sud u Leskovcu, do sukoba je došlo nakon kraće rasprave.

- Osumnjičeni K. A. je otvorenom šakom desne ruke zadao udarac oštećenom J. B. u predelu glave. Od jačine udarca, nesrećni čovek je pao i potiljačnim delom glave udario o asfalt. Tom prilikom zadobio je teške telesne povrede opasne po život u vidu razderno-nagnječne rane u potiljačnom delu, sa kvarenjem u mozgu - navodi se u saopštenju suda, uz napomenu da je celom događaju prisustvovao i svedok T. S.

K. A. se stavlja na teret krivično delo teška telesna povreda iz člana 121 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika.

Pored zabrane prilaska oštećenom J. B. i svedoku T. S., osumnjičenom je naloženo da se svakog utorka javlja Policijskoj upravi u Leskovcu, koja će kontrolisati sprovođenje ove mere i o svemu obaveštavati sud.

- Osumnjičeni je upozoren da će mu, ukoliko prekrši izrečene zabrane, biti određena teža mera. Ova mera može trajati najduže do pravosnažnosti presude ili upućivanja na izdržavanje zatvorske kazne, a sud će na svakih tri meseca ispitivati da li je njena primena i dalje potrebna - saopšteno je iz suda.

Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Osnovnog suda u Leskovcu u roku od tri dana od dana prijema.