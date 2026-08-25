Prema nezvaničnim informacijama, A. S. je ranije hapšen u Crnoj Gori, zbog pokušaja likvidacije.
Hronika
SARADNIK KAVAČKOG KLANA BACIO BOMBU NA KUĆU BIZNISMENA U BEOGRADU?! Šok detalji drame na Bežaniji: Pas našao eksploziv
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Pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, uhapsili po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu osumnjičenog za bacanje bombe na kuću biznismena na Bežanijskoj kosi, saznaje Kurir.
A. S. se, kako saznajemo sumnjiči da je 14. avgusta bacio bombu u dvorište kuće biznismena. Kako je Kurir pisao, bomba nije eksplodirala, a eksplozivnu napravu pronašao je pas.
Prema nezvaničnim informacijama, A. S. je ranije hapšen u Crnoj Gori, zbog pokušaja likvidacije.
Operativne informacije, kako saznajemo, ukazuju da je uhapšeni blizak kavačkom klanu.
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