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Pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, uhapsili po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu osumnjičenog za bacanje bombe na kuću biznismena na Bežanijskoj kosi, saznaje Kurir.

A. S. se, kako saznajemo sumnjiči da je 14. avgusta bacio bombu u dvorište kuće biznismena. Kako je Kurir pisao, bomba nije eksplodirala, a eksplozivnu napravu pronašao je pas.

Prema nezvaničnim informacijama, A. S. je ranije hapšen u Crnoj Gori, zbog pokušaja likvidacije.

Operativne informacije, kako saznajemo, ukazuju da je uhapšeni blizak kavačkom klanu.

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