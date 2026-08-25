Slušaj vest

P. V. (26) otet je, a potom pretučen i izboden nožem u Kaluđerici subotu, 22. avgusta, oko dva sata posle ponoći.

Mladić je autobusom došao do Kaluđerice, kada su ga na stajalištu presrele tri osobe, od kojih dve nepoznate i jedna koju zna po imenu, i na silu ga ugurale u automobil marke "BMW".

Nakon što je otet nasred ulice, P. V. je odvezen u šumu, gde su ga trojica napadača udarala pesnicama i nogama i ubadala ga nožem u nogu. Takođe, jedan od napadača tukao ga je i tokom vožnje automobilom.

P. V. je zadobio tešku telesnu povredu opasnu po život u vidu unutrašnjeg krvarenja glave, a takođe i više lakih telesnih povreda u vidu nagnjećenja po rukama i grudnom košu i uboda u nogu.

O svemu je obaveštena policija, koja je raspisala potragu za osumnjičenima.

Kurir/Telegraf

Ne propustiteHronikaUHAPŠEN MONSTRUM KOJI JE IZBO TRUDNICU U MLADENOVCU! Imao zabranu prilaska zbog pretnji, evo šta mu se stavlja na teret
Karaburma ubistvo G. R. (81).jpeg
HronikaMUŠKARAC IZBO TRUDNICU U MLADENOVCU? Izleteo iz auta, pa nasrnuo na nju, imao zabranu prilaska
1000036184.jpg
HronikaMALOLETNICA (15) OSUMNJIČENA DA JE IZBOLA TINEJDŽERKU U BEOGRADU: Izbola je i bacila nož, pa privedena u prisustvu roditelja
1000036186.jpg
HronikaOBRAČUN U BEOGRADU Izbo mladića nakon tuče
hitna pomoć