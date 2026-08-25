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P. V. (26) otet je, a potom pretučen i izboden nožem u Kaluđerici subotu, 22. avgusta, oko dva sata posle ponoći.

Mladić je autobusom došao do Kaluđerice, kada su ga na stajalištu presrele tri osobe, od kojih dve nepoznate i jedna koju zna po imenu, i na silu ga ugurale u automobil marke "BMW".

Nakon što je otet nasred ulice, P. V. je odvezen u šumu, gde su ga trojica napadača udarala pesnicama i nogama i ubadala ga nožem u nogu. Takođe, jedan od napadača tukao ga je i tokom vožnje automobilom.

P. V. je zadobio tešku telesnu povredu opasnu po život u vidu unutrašnjeg krvarenja glave, a takođe i više lakih telesnih povreda u vidu nagnjećenja po rukama i grudnom košu i uboda u nogu.

O svemu je obaveštena policija, koja je raspisala potragu za osumnjičenima.