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P. V. (26) otet je nasred ulice, a potom odvezen u šumu, gde je pretučen i izboden nožem, nakon čega su trojica napadača tražila papren otkup!

Prema saznanjima Telegrafa, trojica napadača, od kojih identitet dvojice nije poznat, a žrtva trećeg zna po imenu, su, nakon što su odvezli P. V. u šumu, gde su ga tukli i ubadali nožem, tražili od porodice mladića 500.000 dinara kako bi ga pustili.

Iako nisu dobili tu sumu, oni su najpre zvali člana porodice otetog mladića, koji im je doneo 90.000 dinara, a potom još jednu njemu blisku osobu, koja im je predala 60.000 dinara.

Nakon što je mladić pušten, sve je prijavljeno policiji, a mladić je odvezen u bolnicu, gde su mu konstatovane teška telesna povreda opasna po život u vidu unutrašnjeg krvarenja glave i više lakih telesnih povreda u vidu nagnjećenja po rukama i grudnom košu i uboda u nogu.

Policija je raspisala potragu za počiniocima, a dežurni tužilac Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu na teret im je stavio tri kriivčna dela - iznuda, protivpravno lišenje slobode i teška telesna povreda.

Mladić je autobusom došao do Kaluđerice, kada su ga na stajalištu presrele tri osobe, od kojih dve nepoznate i jedna koju zna po imenu, i na silu ga ugurale u automobil marke "BMW".