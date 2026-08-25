UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA NAPAD NA ŽENU NA BANOVOM BRDU: Sačekao je, oteo joj novčanik, pa je odvukao ispod stepeništa
Muškarac osumnjičen za silovanje na Banovom brdu je uhapšen.
Policija je u koordinisanoj akciji UKP PU Beograd i Uprave za tehniku, efikasnim operativnim radom identifikovala, locirala i uhapsila osumnjicenog za teško krivično delo izvršeno u ulazu jedne stambene zgrade
Svi detalji i tačne okolnosti nezapamćenog zločina koji se danas oko 13 časova dogodio u Požeškoj ulici na Banovom brdu očekuju se nakon hapšenja osumnjičenog, koji je, kako se sumnja, usred dana sačekao 76-godišnju staricu, oteo joj novčanik, a potom je na silu odvukao ispod stepeništa u ulazu zgrade i silovao.
Svedoci koji su nesrećnu ženu pronašli ispod stepeništa naveli su da je prostor u koji je odvučena zaklonjen od pogleda sa ulice. Zatekli su potresne scene - rasute stvari iz torbe po podu i prestravljenu staricu u dubokom šoku.
Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta i 76-godišnju ženu prevezla u odgovarajući zdravstveni centar radi daljih pregleda i pružanja neophodne pomoći.
Kurir.rs/Pink/Telegraf