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Muškarac osumnjičen za silovanje na Banovom brdu je uhapšen.

Policija je u koordinisanoj akciji UKP PU Beograd i Uprave za tehniku, efikasnim operativnim radom identifikovala, locirala i uhapsila osumnjicenog za teško krivično delo izvršeno u ulazu jedne stambene zgrade

Svi detalji i tačne okolnosti nezapamćenog zločina koji se danas oko 13 časova dogodio u Požeškoj ulici na Banovom brdu očekuju se nakon hapšenja osumnjičenog, koji je, kako se sumnja, usred dana sačekao 76-godišnju staricu, oteo joj novčanik, a potom je na silu odvukao ispod stepeništa u ulazu zgrade i silovao.

Svedoci koji su nesrećnu ženu pronašli ispod stepeništa naveli su da je prostor u koji je odvučena zaklonjen od pogleda sa ulice. Zatekli su potresne scene - rasute stvari iz torbe po podu i prestravljenu staricu u dubokom šoku.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta i 76-godišnju ženu prevezla u odgovarajući zdravstveni centar radi daljih pregleda i pružanja neophodne pomoći.