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Nakon raspisane potrage za tri osobe koje su mladića P. V. (26) otele nasred ulice, a potom teško povredile i tražile otkup za njegovo puštanje, uhapšen je V. P. (22).

U pitanju je mladić za kog je žrtva rekla da ga zna po imenu, dok se za drugom dvojicom napadača, čiji je identitet zasad nepoznat, traga.

Uhapšenom mladiću na teret su stavljena krivična dela iznuda, protivpravno lišenje slobode i teška telesna povreda.

Kako su mediji pisali, P. V. je otet 22. avgusta kada je izašao iz autobusa u Kaluđerici, a potom su ga trojica napadača presrela i na silu ugurala u "BMW", u kom ga je mladić kog zna od ranije sve vreme tukao tokom vožnje.

Mladića su, naposletku, odvezli u šumu, gde su ga tukli i ubadali nožem, tražili od njegove porodice 500.000 dinara kako bi ga pustili.

Iako nisu dobili tu sumu, oni su najpre zvali člana porodice otetog mladića, koji im je doneo 90.000 dinara, a potom još jednu njemu blisku osobu, koja im je predala 60.000 dinara.

Nakon što je mladić pušten, sve je prijavljeno policiji, a mladić je odvezen u bolnicu, gde su mu konstatovane teška telesna povreda opasna po život u vidu unutrašnjeg krvarenja glave i više lakih telesnih povreda u vidu nagnjećenja po rukama i grudnom košu i uboda u noguPolicija je raspisala potragu za počiniocima, a dežurni tužilac Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu na teret im je stavio tri krivična dela - iznuda, protivpravno lišenje slobode i teška telesna povreda.