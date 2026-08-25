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Na šetalištu iznad ibarskog keja, na mestu gde se sinoć dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je tragično nastradala petogodišnja devojčica iz Kraljeva, smenjivali su se građani koji ostavljaju cveće, igračke i pale sveće u znak sećanja na malu sugrađanku.

Ova nesreća se, podsećamo, dogodila kada je J.A.(26) iz Kraljeva, upravljajući „seat ibicom“ bez vozačke dozvole, velikom brzinom pokosio petogodišnju devojčicu, njenu mlađu sestru (1), majku (32) i oca (35) dok su bili u porodičnoj šetnji.

Petogodišnja devojčica je, nažalost, jutros podlegla povredama, njena mlađa sestra je otpuštena na kućno lečenje, majka je sa višestrukim prelomima u bolnici, otac je prošao sa lakšim ozledama, dok je vozač „seata“ uhapšen pod sumnjom da je počinio teško krivično delo protiv bezbednosti saobraćaja.

1/8 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća u Kraljevu Foto: Printskrin

I dok se porodica suočava sa nezamislivim bolom, Kraljevčani ostavljanjem cveća i igračaka i paljenjem sveća na mestu nesreće poručuju da tragedija koja je odnela život male V.B. nije ostavila ravnodušnim nikoga u gradu na Ibru.

Grad Kraljevo će na dan sahrane petogodišnje devojčice, koja je preminula od posledica povreda zadobijenih u teškoj saobraćajnoj nesreći, proglasiti dan žalosti.