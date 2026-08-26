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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Upravom za tehniku, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su i uhapsili državljanina Bosne i Hercegovine S. N. (1976), zbog postojanja osnova sumnje da je na Čukarici izvršio krivična dela silovanje i razbojništvo u pokušaju nad šezdesetsedmogodišnjom ženom.

Državljanin BiH uhapšen zbog silovanja na Čukarici Foto: MUP Printscreen

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Kurir.rs

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