Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Upravom za tehniku, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su i uhapsili državljanina Bosne i Hercegovine S. N. (1976), zbog postojanja osnova sumnje da je na Čukarici izvršio krivična dela silovanje i razbojništvo u pokušaju nad šezdesetsedmogodišnjom ženom.