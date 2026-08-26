Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
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FILMSKO HAPŠENJE U BEOGRADU: "Pao" Bosanac zbog silovanja i razbojništva u pokušaju nad 67-godišnjom ženom na Čukarici
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Upravom za tehniku, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su i uhapsili državljanina Bosne i Hercegovine S. N. (1976), zbog postojanja osnova sumnje da je na Čukarici izvršio krivična dela silovanje i razbojništvo u pokušaju nad šezdesetsedmogodišnjom ženom.
Državljanin BiH uhapšen zbog silovanja na Čukarici Foto: MUP Printscreen
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Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Kurir.rs
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