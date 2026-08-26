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Prava drama odigrala se jutros oko 4 sata u Novom Beogradu, kada je nepoznati muškarac bacio Molotovljev koktel ispred poznatog beogradskog hotela.

Zahvaljujući prisebnosti i brzoj reakciji radnika obezbeđenja, vatrena stihija je ugašena u sekundi, čime je sprečena ogromna katastrofa.

Napad se odigrao u ranim jutarnjim časovima, a čitav incident zabeležile su sigurnosne kamere. Kako se saznaje, na snimku se vidi nepoznati muškarac kako prilazi objektu i baca staklenu flašu sa zapaljivom tečnošću, koja je pri udarcu o beton ispred hotela momentalno buknula u plamen.

Tragediju i veću štetu sprečili su pripadnici obezbeđenja hotela, koji su odmah reagovali i ugasili vatru pre nego što se plamen proširio prema samom ulazu.

Prema prvim informacijama, u napadu niko nije povređen, a na samom objektu nije pričinjena materijalna šteta. Policija je obavila uviđaj i intenzivno traga za piromanom sa snimka, dok se motiv ovog napada još uvek utvrđuje.