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Više detalja o ovoj tragediji koja je pogodila grad Kraljevo, za emisiju "Redakcija", otkrila je Ines Grk - novinarka Kurira.

- Mi se trenutno nalazimo ispred Tiršove, a krenuću od najnovijih informacija o zdravstvenom stanju devojčice stare godinu i po dana, koja je povređena u ovoj teškoj saobraćajnoj nesreći. Prema poslednjim informacijama, ona je otpuštena iz bolnice i trenutno je u stabilnom stanju, na kućnom lečenju. Nažalost, njena starija sestra, devojčica stara pet godina, podlegla je povredama, iako su obe nakon nesreće hitno prevezene iz Kraljeva u Tiršovu bolnicu - počela je Grk.

Foto: Printscreen X

Majka van životne opasnosti

Kako je navela, majka povređene dece je stabilno, dok se istraga o okolnostima nesreće i odgovornosti vozača nastavlja.

- Kada je reč o zdravstvenom stanju majke, ona je i dalje u bolnici u Kraljevu. Kako saznajemo, njeno stanje je stabilno. Zadobila je teške politraumatske povrede ekstremiteta, ali je u svesnom stanju i očekuje se da bi narednih dana mogla da bude puštena na kućno lečenje. Otac je u nesreći prošao sa lakšim telesnim povredama. Prema dosadašnjim informacijama, nesreću je izazvao 26-godišnji vozač, koji je neprilagođenom brzinom izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo sa kolovoza, prešao u pešačku zonu i udario četvoročlanu porodicu - kaže ona.

A kako je došlo do ove nesreće i da li je ona mogla biti sprečena, za jutarnji program Kurir televizije, objasnio je Vladimir Jevtić, doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja.

- Ovo je veoma kompleksno pitanje. Nažalost, ovo je krajnji rezultat svega onoga što se dešava u saobraćaju. Pre svega, želim da izrazim saučešće porodici. Trotoar bi trebalo da bude mesto na kojem je pešak najbezbedniji. Podsetiću da u Srbiji godišnje smrtno strada blizu 500 ljudi, dok je gotovo 19.000 osoba povređeno u saobraćajnim nezgodama, među kojima je veliki broj onih sa teškim telesnim povredama. Nama više nisu potrebni ratovi da bismo imali ovakvu statistiku - naveo je.

Vladimir Jevtić, doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja Foto: Kurir Televizija

- Ovde govorimo o vožnji bez položenog vozačkog ispita i o brojnim propustima - u porodici, školovanju, obrazovanju i vaspitanju. Ne može da bude normalno da neko kaže: "Daj mu da proba", iako nije položio vozački ispit. U jednom trenutku dobijemo upravo ovakav ishod. Možemo da govorimo o njegovoj kazni i zatvorskoj kazni, ali koga briga za to kada imamo izgubljen život deteta. Zato je veoma važno da se prizovemo pameti. Kada je reč o sistemu, auto-škole su trenutno na istorijskom minimumu kada je reč o kvalitetu prenošenja znanja. Sve se često svelo na formu, dok kandidati nedovoljno uče o opasnostima i posledicama rizičnog ponašanja. A ovo su upravo posledice takvog ponašanja - objasnio je Jevtić.

Bezbednost počinje od porodice

Doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja upozorio je da se odgovorno ponašanje u saobraćaju mora učiti od najranijeg uzrasta, posebno kroz primer koji deca dobijaju od roditelja.

- Saobraćajna nezgoda se ne završava u trenutku sudara dva vozila. Vozilo može da nastavi kretanje u potpuno drugom pravcu, a onda dobijemo situaciju poput ove. Kada je reč o porodici, veoma je važno da decu ne učimo nebezbednom ponašanju. Nije normalno da neko popije nekoliko rakija, a potom sedne za volan. Nažalost, postoje ljudi koji se čak time ponose. Sve je to veoma ozbiljno. Nema pojasa, nema odgovornog ponašanja, a naša deca uče upravo od nas. Hitno nam je potrebno da uspostavimo kvalitetniji sistem edukacije i obuke, kako bi svi bili svesni posledica ovakvih nezgoda - upozorio je.

Foto: Printscreen X

- Ovo, nažalost, nije jedina saobraćajna nezgoda poslednjih dana. Imali smo i slučaj dvanaestogodišnjaka koji je na motociklu učestvovao u saobraćaju bez zaštitne kacige, kao i nezgodu u Jagodini. Kada je reč o kontroli i represiji, mislim da je ona na veoma visokom nivou i da policija teško može da uradi mnogo više. Ne možemo staviti po jednog policajca u svako vozilo. Moramo mnogo toga sami da uradimo. Bez nervoze, bez saobraćajne agresije, koja je drastično porasla, i bez korišćenja mobilnih telefona tokom vožnje - rekao je Jevtić.

Jevtić je ukazao da i naizgled mali propusti u vožnji, posebno neprilagođena brzina i trenutak nepažnje, mogu imati tragične posledice.

- Ljudi često misle da su to mali faktori rizika, ali upravo takve stvari mogu dovesti do fatalnih ishoda. Ono što kao veštak mogu nezvanično da kažem jeste da je brzina gotovo sigurno bila značajno veća od dozvoljene brzine u naselju. Pri brzini od 50 kilometara na sat za jednu sekundu pređete gotovo 15 metara. Dakle, dovoljan je trenutak nepažnje i gubitak fokusa da vozilo pređe putanju kojom ne bi smelo da se kreće. U ovom slučaju vozilo je prešlo u suprotnu saobraćajnu traku, došlo je do udara i, nažalost, posledice su tragične - za Kurir televiziju, objasnio je Jevtić.

05:33 VOZIO BEZ DOZVOLE, IZLETEO NA TROTOAR I POKOSIO PORODICU! Stručnjak o tragediji u Kraljevu i jezivoj statistici na putevima: "Dovoljan je trenutak nepažnje" Izvor: Kurir televizija

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