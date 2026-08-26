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OVAKO JE UHAPŠEN DVOSTRUKI BOMBAŠ Dvaput bacio ručnu bombu na istu kuću na Bežanijskoj kosi! Opušteno sedeo u kafiću pa se sledio kad je ušao UKP! (VIDEO)
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Odeljenje za istraživanje eksplozija i havarija, Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, u koordinaciji sa Upravom za tehniku i Odsekom za posebne akcije, uhapsili su 24-godišnjeg mladića sa inicijalima A. S., i to zbog sumnje da je 30. juna aktivirao i bacio jednu ručnu bombu na porodičnu kuću na Bežanijskoj kosi u Novom Beogradu.
Hapšenje mladića za bacanje dve bombe na kuću na Bežanijskoj kosi Foto: screenshot pink tv
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Sumnja se da je i 14. avgusta takođe aktivirao i bacio ručnu bombu na istu kuću, odnosno u dvorište te kuće, ali srećom bomba tada nije eksplodirala.
Kurir.rs/TV Pink
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