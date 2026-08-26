Odeljenje za istraživanje eksplozija i havarija, Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, u koordinaciji sa Upravom za tehniku i Odsekom za posebne akcije, uhapsili su 24-godišnjeg mladića sa inicijalima A. S., i to zbog sumnje da je 30. juna aktivirao i bacio jednu ručnu bombu na porodičnu kuću na Bežanijskoj kosi u Novom Beogradu.