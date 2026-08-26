STO NA SAT, PREKO PUNE LINIJE, PA DIREKTNO U TAKSI! Beograđanin ostaje iza rešetaka zbog stravične nesreće u Novom Sadu u kojoj je stradalo dvoje ljudi (VIDEO)
Viši sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu podnetu protiv A. S. (26) iz Beograda, vozača BMW-a koji se tereti za tešku saobraćajnu nesreću u novosadskoj Jevrejskoj ulici, u kojoj je stradao taksista B. K. (53), kao i A. O. (25), putnica iz taksi vozila koja je podlegla povredama nakon više od šest meseci borbe, dok su dve njene saputnice zadobila teške telesne povrede.
Kako saznaje Dnevnik, Vozač BMW-a se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja, za koje je propisana kazna od pet do 15 godina zatvora. Prema nezvaničnim saznanjima, on se sumnjiči i za nasilničku vožnju, jer je vozio brzinom nešto većom od 100 kilometara na čas i prešao je preko pune linije.
A. S. je nakon hapšenja u zakonskom roku saslušan pred višim javnim tužiocem povodom okolnosti krivičnog dela za koje se tereti, a prema nezvaničnim informacijama, on tom prilikom nije izneo svoju odbranu, odnosno, branio se ćutanjem. Njemu je potom određen pritvor, u kom se i dalje nalazi, a koji mu je produžen do 24. oktobra.
Podsetimo, 1. decembra prošle godine oko 22 časa, u Jevrejskoj ulici kod kućnog broja 14, došlo je, prema rečim očevidaca, do direktnog sudara automobila BMW beogradskih registarskih oznaka, koji je vozio A. S., a kretao se iz pravca centra ka Futoškoj pijaci, i taksi vozila kojim je,iz pravca Futoške pijace ka centru upravljao B. K. Iz za sada neutvrđenih razloga vozač BMW-a je prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa taksi vozilom, u kojem su se nalazile tri ženske osobe. Oni koji su se zatekli u jevrejskoj ulici kažu da je prizor bio stravičan, a vatrogasci su morali da intervenišu kako bi iz kola izvukli povređene.
Na lice mesta, po prvom prioritetu, odmah su izašle četiri lekarske ekipe Zavoda za urgentnu medicinu. Prema rečima portparola Zorana Krulja, jedna devojka, stara tada 24 godine, i pedesettrogodišnji muškarac su zadobili politraumatske povrede i oni su bez svesti i u nestabilnom stanju prevezeni u Urgentni centar, na odeljenje reanimacije. Dve devojke i muškarac zbrinuti su na licu mesta i takođe prevezeni u Urgentni centar, na hirurgiju. Nažalost, vozač taksija je, uprkos naporima lekara, podlegao povredama, dok su, kako su nam tada rekli u Urgentnom centru Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, A. O. (24) iz Novog Sada, D. M. (25) iz Mladenova i K. K. (25) iz Ravnje zadobile teške telesne povrede, a L. B. iz Beograda lake. Posle nešto više od šest meseci A. O. je izgubila životnu bitku 19. juna.
Kurir.rs/Dnevnik.rs