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Viši sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu podnetu protiv A. S. (26) iz Beograda, vozača BMW-a koji se tereti za tešku saobraćajnu nesreću u novosadskoj Jevrejskoj ulici, u kojoj je stradao taksista B. K. (53), kao i A. O. (25), putnica iz taksi vozila koja je podlegla povredama nakon više od šest meseci borbe, dok su dve njene saputnice zadobila teške telesne povrede.

Kako saznaje Dnevnik, Vozač BMW-a se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja, za koje je propisana kazna od pet do 15 godina zatvora. Prema nezvaničnim saznanjima, on se sumnjiči i za nasilničku vožnju, jer je vozio brzinom nešto većom od 100 kilometara na čas i prešao je preko pune linije.

A. S. je nakon hapšenja u zakonskom roku saslušan pred višim javnim tužiocem povodom okolnosti krivičnog dela za koje se tereti, a prema nezvaničnim informacijama, on tom prilikom nije izneo svoju odbranu, odnosno, branio se ćutanjem. Njemu je potom određen pritvor, u kom se i dalje nalazi, a koji mu je produžen do 24. oktobra.

00:16 Saobraćajna nesreća u Novom Sadu Izvor: Kurir.rs/TMajkić

Podsetimo, 1. decembra prošle godine oko 22 časa, u Jevrejskoj ulici kod kućnog broja 14, došlo je, prema rečim očevidaca, do direktnog sudara automobila BMW beogradskih registarskih oznaka, koji je vozio A. S., a kretao se iz pravca centra ka Futoškoj pijaci, i taksi vozila kojim je,iz pravca Futoške pijace ka centru upravljao B. K. Iz za sada neutvrđenih razloga vozač BMW-a je prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa taksi vozilom, u kojem su se nalazile tri ženske osobe. Oni koji su se zatekli u jevrejskoj ulici kažu da je prizor bio stravičan, a vatrogasci su morali da intervenišu kako bi iz kola izvukli povređene.

1/6 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća u Novom Sadu u kojoj je teško povređena Anastasija Obradović Foto: Kurir.rs/T.Majkić, printscreen/instagram/192_rs

Na lice mesta, po prvom prioritetu, odmah su izašle četiri lekarske ekipe Zavoda za urgentnu medicinu. Prema rečima portparola Zorana Krulja, jedna devojka, stara tada 24 godine, i pedesettrogodišnji muškarac su zadobili politraumatske povrede i oni su bez svesti i u nestabilnom stanju prevezeni u Urgentni centar, na odeljenje reanimacije. Dve devojke i muškarac zbrinuti su na licu mesta i takođe prevezeni u Urgentni centar, na hirurgiju. Nažalost, vozač taksija je, uprkos naporima lekara, podlegao povredama, dok su, kako su nam tada rekli u Urgentnom centru Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, A. O. (24) iz Novog Sada, D. M. (25) iz Mladenova i K. K. (25) iz Ravnje zadobile teške telesne povrede, a L. B. iz Beograda lake. Posle nešto više od šest meseci A. O. je izgubila životnu bitku 19. juna.