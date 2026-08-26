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U Novom Sadu se juče odvijala prava drama koja je podigla ceo grad na noge kada je došlo do snažne eksplozije u magacinu kurirske službe. Povređeno je dvoje ljudi, koji su zbrinuti u Urgentnom centru Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, a prema informacijama sa terena, vatrenoj stihiji prethodila je eksplozija paketa u kojem su se nalazile bočice sa, za sada, nepoznatom tečnošću.

Slučaj je otvorio brojna pitanja o tome šta se zapravo nalazilo u paketu, ko ga je poslao, ali i kako dodatno zaštititi zaposlene u kurirskim službama. O incidentu i mogućim bezbednosnim rizicima govorio je za emisiju "Redakcija" kod voditeljke Snežane Petrović, bivši kriminalistički inspektor MUP-a Miloje Ćirović.

Ko je poslao paket?

Miloje Ćirović ističe da je jedan od ključnih zadataka istrage upravo utvrđivanje identiteta pošiljaoca, ali i detaljna analiza njegovih ranijih aktivnosti.

- Mi vidimo da se ovde informativna služba MUP-a ni tužilaštva ne oglašava, verovatno zato što ovo nije ni malo lak slučaj za rešavanje. Ovde je vrlo važno ko je pošiljalac i ko je primalac. Znači, moramo naći ko je pošiljalac - rekao je Ćirović.

Kako je objasnio, istražitelji moraju da utvrde i šta se tačno nalazilo u bočicama, jer određene tečne materije mogu biti izuzetno opasne u kontaktu sa vazduhom.

- Treba utvrditi sadržaj tih, navodno, bočica koje su dovele do eksplozije. Moramo da znamo da postoje neke tečne materije koje u dodiru sa vazduhom znaju da izazovu eksploziju i znaju da izazovu požar. U svakom slučaju, sve što se događa nije slučajno, mora se naći ko je odgovoran, i sigurno da neko jeste odgovoran, ali tek kad se završi istraga možemo doći do odgovornih lica za ovo što se desilo - istakao je bivši kriminalistički inspektor.

On smatra da istraga mora da ide mnogo šire od samog utvrđivanja uzroka eksplozije.

- Sreća u nesreći, da kažem, da razmere i požara i žrtava nisu bile veće. Završilo se na tome da je povređeno ovo dvoje ljudi. Međutim, vrlo je važno da se vratimo na pošiljaoca. Tu mora da se obradi pošiljalac, da se dođe do informacija - koliko puta je on slao pakete, na koje adrese su išli ti paketi, čime se on bavi, šta proizvodi - rekao je Ćirović.

Prema njegovim rečima, potrebno je utvrditi i poreklo tečnosti, kao i razlog zbog kog ju je neko posedovao.

- Očigledno da se ovde radi o zapaljivim i eksplozivnim materijama, odnosno tečnostima. Odakle potiče ta tečnost? Koji je razlog da je on poseduje? I tu je mnogo pitanja. Drugo, vrlo je kompleksno, treba otkriti namenu, čemu je služilo ovo - naveo je on.

Foto: Kurir Televizija

Bivši inspektor upozorava da se ovakve materije, u zavisnosti od svog sastava i namene, mogu koristiti i u nedozvoljene svrhe, zbog čega istraga mora biti sprovedena do kraja.

- Ako su te bočice koje su izazvale zapaljivost, odmah zapalile prostoriju u kojoj su se nalazile, došlo je do eksplozije. Znači, one se mogu koristiti i u neke vrlo neprimerene svrhe. Mogu se koristiti kao oružje. Ovo nimalo nije jednostavno i verujem da će naša policija i istražitelji istražiti do kraja. Tako da nije nimalo ni naivno ni jednostavno - rekao je Ćirović.

Incident u Novom Sadu otvorio je i pitanje bezbednosti radnika u kurirskim službama. Posebno je problematično to što zaposleni često ne mogu da znaju šta se nalazi unutar pošiljke koju primaju i transportuju.

Ćirović smatra da je potrebno sistemski urediti ovu oblast i jasno propisati uslove pod kojima kurirske službe mogu da posluju.

- Sve što se dešava, sve poslove bi trebalo da uređuje država. Znači, država je ta koja određuje uslove po kojima neko može da posluje. Pogotovo ovakve službe. Dok nas ovo nije opomenulo, verovatno se nije o tome razmišljalo, ali treba razmišljati u tom smeru i u tom smislu - rekao je on.

"Svaki paket treba da bude pregledan"

Prema njegovim rečima, jedan od načina da se poveća bezbednost, jeste uvođenje odgovarajućih sistema za pregled pošiljaka.

- Država treba da propiše zakonske uslove pod kojima se mogu transportovati paketi, a to otprilike znači da svaka ova agencija ili kompanija koja se bavi transportom mora da ima aparate za kontradiverzivnu zaštitu. Svaki paket koji se primi treba da bude pregledan i da se vidi šta ima u njemu - istakao je Ćirović.

Kako je dodao, to ne znači nužno da svaki paket mora fizički da bude otvoren, ali određena vrsta kontrole mora da postoji kako bi se na vreme uočile potencijalno opasne pošiljke.

- Ne mora da se raspakuje, ali da se pogleda, da se vidi šta ima unutra, da li nema eksplozivnih materijala, da li se ne šalju eksplozivi, da li se ne šalju narkotička sredstva, droga, i mnogo toga se može slati što predstavlja predmet krivičnog dela. Ko hoće neka šalje, ko neće ne mora, neka transportuje lično, ali jednostavno bi tu oblast trebalo urediti - poručio je bivši inspektor.

Govoreći o tome da li radnici kurirskih službi uopšte mogu da prepoznaju da je paket potencijalno opasan, Ćirović je naglasio da oni to često ne mogu da znaju.

- Ne mogu nikako da znaju. Oni ne mogu da znaju sadržinu paketa. Jednostavno, sve ono što čini sadržinu paketa upakuje se u paket, napiše se na paketu adresa gde treba predati i to je sve. Znači, radnik koji radi na prijemu, on ne može da zna šta taj paket sadrži - objasnio je on.

Foto: Kurir Televizija

Dodao je da ni sama težina paketa ne mora da bude dovoljan znak za uzbunu.

- Postoje paketi koji su gabaritni, ali koji su lagani. Postoje paketi koji su manjeg gabarita, ali su veoma, veoma teški - rekao je Ćirović.

On se osvrnuo i na pitanje da li je moguće da je eksplozija bila posledica slučajnog incidenta, a ne namerne radnje.

- Moguće da je slučajno izazvan incident, ali to treba dokazati. Tek kad se završi istraga videćemo šta je u pitanju. Postoji nekada zla namera koja je usmerena protiv društva i bezbednosti naših građana. Naše obaveštajne i kontraobaveštajne službe za sada dobro rade posao - rekao je on.

Ćirović je naveo i da se, prema njegovoj oceni, određene bezbednosne pretnje otkrivaju pre nego što prerastu u konkretne akcije.

- Mi smo jedna od retkih država koja je pošteđena terorizma i terorističkih akcija. Nije to zbog toga što nemamo neprijatelja. Ne, imamo mi i suviše neprijatelja. Međutim, jednostavno, radi se na tome da se takve namere i priprema takvih akcija otkriju pravovremeno i na određeni način spreče - istakao je.

Kako je dodao, javnost često nema priliku da čuje o takvim akcijama upravo zato što se one zaustavljaju pre nego što dođe do njihovog realizovanja.

- Ozbiljne akcije koje se pripremaju protiv naše države, naše ozbiljne službe na vreme dođu do podataka šta se može desiti, ko šta priprema i tako dalje. Tako da to na vreme bude osujećeno, na vreme bude sprečeno. I jednostavno, naši građani su pošteđeni tih terorističkih akcija i ugrožavanja svoje bezbednosti - rekao je Ćirović.

"Slučaj ne sme da bude tretiran kao običan incident" Kada je reč o eksploziji u Novom Sadu, on smatra da slučaj ne sme da bude tretiran kao običan incident dok se ne utvrdi kompletna pozadina.

- Ovo što se desilo sa ovim paketom zaista je vrlo interesantno i ja verujem u naše istražne organe, u policiju, u tužilaštvo, da će ispitati. Ovo ne sme da ostane tek tako kao jedan običan događaj koji se dogodio. Jednostavno, dobro bi bilo ako bude da je to tako. Ali šta ako nije tako? Šta ako se iza ovoga krije nešto sasvim drugo? Mi znamo šta se sve sprema u Novom Sadu i tako dalje, imamo jednu nestabilnu političku situaciju, imamo podeljen narod i tako dalje, i moramo biti obazrivi i voditi računa o svemu - upozorio je bivši kriminalistički inspektor MUP-a.

Ćirović je poručio da bezbednost ne zavisi samo od policije i drugih službi, već i od ponašanja svakog građanina.

- Imam potrebu da kažem da je bezbednost naših građana na prvom mestu, jer naši građani su naša deca, naši roditelji, mi sami i cela država. Ali sistem bezbednosti ne čine samo organi i ljudi koji rade u službama bezbednosti. Sistem bezbednosti činimo i svi mi pojedinačno. Svi mi pojedinačno, kao građani ove države, treba da doprinesemo da taj naš sistem bezbednosti bude stabilan i ojačan, na način da sve što vidimo, sve što odudara od normale, sve što nam bude sumnjivo, prijavimo našoj policiji i da ne dolazi do takvih neželjenih slučajeva poput ovog - zaključio je Ćirović.

04:56 "OVO MOŽE DA SE KORISTI KAO ORUŽJE!" Bivši inspektor MUP-a upozorava, eksplozija paketa otvorila PAKLENA PITANJA: "Šta ako se iza ovoga krije nešto drugo?" Izvor: Kurir televizija

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