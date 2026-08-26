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Policija je jutros saopštila da je u Beogadu uhapšen S. N. (50), državljanin Bosne i Hercegovine zbog sumnje da je juče silovao i pokušao da opljačka ženu (67) na Banovom brdu.

Osumnjičeni je nakon jezivog napada pobegao, a pronađen je u kratkom roku, između ostalog i zahvaljujući snimcima sa nadzornih kamera, koje su snimile njegovu putanju bega.

Sekula Novaković
Osumnjičeni za silovanje na Banovom brdu mirno šeta ulicama posle zločina Foto: MUP Srbije

- Obučen u belu majicu i teksas bermude, sa velikim crnim rancem na leđima, mirno je šetao ulicama nakon što je počinio nezapamćen zločin usred bela dana. Delovao je poptuno hladnokrvno, kao sasvim "običan" prolaznik - kaže naš izvor.

Podsetimo, juče oko 13 sati policiji je prijavljeno da je starija žena napadnuta ispred ulaza u zgradu. Iz MUP je jutros saopšteno da je osumnjičeni uhapšen i da mu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Državljanin BiH uhapšen zbog silovanja na Čukarici Foto: MUP Printscreen

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Upravom za tehniku, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su i uhapsili državljanina Bosne i Hercegovine S. N. (1976) - piše u saopštenju u kom se dodaje:

- On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je na Čukarici izvršio krivična dela silovanje i razbojništvo u pokušaju nad šezdesetsedmogodišnjom ženom.

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FILMSKO HAPŠENJE U BEOGRADU: "Pao" Bosanac zbog silovanja i razbojništva Izvor: Mup Srbije

Kako su građani juče pisali na društvenim mrežama uz objave o silovanju na Banovom brdu, sumnja se da je napadač presreo ženu, pokušao da joj otme novčanik, a potom je odvukao ispod stepenica kod ulaza u zgradu i tu je seskualno zlostavljao.

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